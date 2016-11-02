Зачем покупать бесплатные лекарства?

Каждый день в редакцию звонят читатели. В Нур Актобе снова отключили свет, в тубдиспансере задерживают зарплату, а дедушка, голос которого знаком уже каждому в редакции, не разберет слова в кроссворде. Но самый частый вопрос, который задают в последнее время читатели: в муниципальных аптеках нет бесплатных лекарств. Государство тратит миллионы, а больные вынуждены покупать их за свой счет.

– У меня диабет. Лекарство должна получать в начале месяца, а тут уже 25 дней прошло, а его нет. В прошлом месяце таблетки от давления нам так и не выдали. Врач отправляет к медсестре, та – к заведующей, оттуда – опять к медсестре. Бегаешь, бегаешь и идешь покупать за свои, не помирать же, – жаловалась на днях читательница.

Вопросы о лекарствах читатели задавали и на «Горячую линию» «Д» руководителю обл­здрава Асету Калиеву. «Я поручил, лекарства выдадут», – отвечал он. Выходит, лекарства в муниципальных аптеках были, их не выдавали, потому что ждали распоряжения начальника облздрава? Но с каких пор такой порядок ввели, и зачем он вообще нужен? А может, лекарств реально нет? Кстати, больные с этим вопросом обращаются не только в «Диапазон». Как сообщили в общественном фонде по защите прав пациентов в Алматы, жалобы поступают и к ним.

– У нас два заявления от родственников психбольных из Актобе. Они не могут получить препарат, который психбольным надо колоть раз в месяц. Если не колоть – у них обострение, – говорит руководитель «Амансаулыка» Бакыт Туменова. – Вопросы не только из Актобе, мы обратимся в мин­здрав.

Когда готовился материал, из облздрава сообщили, что на бесплатные лекарства выделили дополнительные средства. «Число больных растет, подорожали препараты, и нужны были деньги. Вопрос решен, проблем теперь не должно быть», – сказали нам. Будем надеяться, что так оно и будет. Ведь бесплатные лекарства выписывают чаще пенсионерам. А их доходы растут гораздо медленнее цен. Бедным старикам раз в год часть пенсии поднимают всего на 9%. Попробуй выжить.