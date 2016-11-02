Добро пожаловаться

Хочу научиться говорить по-казахски

– Сам я казах, но просто с детства слышал только русскую речь, родители говорили на русском. Казахский знаю, но не так хорошо, как мне хотелось бы. Давно хочу научиться грамотно говорить и писать на казахском языке. В последнее время стал интересоваться центрами. Но никто из знакомых не может подсказать, а куда же я могу обратиться. Недавно жена нашла мне какой-то центр по обучению казахскому языку, но там учатся только дети. Ходить туда стыдно.

– Серик

ОТВЕТ: – Обучиться казахскому языку вы можете в центре по обучению языкам при ГУ «Управление по развитию языков». Вы можете подойти к нам в будние дни, оставить заявление. Удостоверение личности не нужно. По всем вопросам обращайтесь по телефону 95-41-90, – объяснила Клара Сергазина, директор центра по обучению языкам.

В Хромтау нет освещения, страшно выходить на улицу

– У нас, в Хромтау вообще нет освещения, кроме центральных улиц. Я всегда с содроганием думаю о том, что мне надо идти на работу в полной темноте. А у меня ночная смена. В последнее время очень много происходит преступлений. А вдруг и меня в темноте утащат? В абсолютной темени находятся улицы Советская, Шиловской и Г. Жубановой. Я ведь плачу налоги и хочу жить на освещенных улицах. А скоро зима, темнеть начнет рано, уже к 19:00 хоть глаз выколи, ничего не видать!

– Наталья Казакова

ОТВЕТ: – За месяц максимум всего пару дней было, когда не горел свет. Всего дня три или четыре, может, не горело. Бывает, что мы сами отключаем, или они сгорают, не хватает приборов. И пока тендеры пройдут, пока работа ведется с госзакупом, в связи с этим фонари и не горят 3-4 дня. Мы произвели замену приборов, сейчас есть освещение, – прокомментировал Ренат Сарсенгалиев, руководитель аппарата города Хромтау.

В школе требуют пожарное удостоверение

– Работаем в школе Кандыагаша, в последнее время начали требовать пожарное удостоверение даже для учителей. Стоит оно 4 тысячи тенге, в соседней школе цена этого удостоверения – 3 тысячи тенге. А зачем оно нам, так никто и не объясняет.

– Талгат

ОТВЕТ: – Районный отдел по ЧС проверял школу на чрезвычайные ситуации. Во время проверки выявили некоторые нарушения. Одно из них в том, что все сотрудники, и учителя в том числе, не прошли пожарно-технический минимум. Остальные нарушения – крыша без ремонта, отсутствие огнетушителя и другие – уже исправили. Касательно сотрудников школы, мы сообщили школам, что будет наложен штраф, потому что они должны пройти пожарно-технический минимум. Школы сами связались с обучающими центрами, договорились. Таких центров несколько, где-то обучение может стоить 4 тысячи тенге, где-то 5 тысяч, а где-то и 7 тысяч тенге. Это не только у нас, но и во всех районах нашей области. Раньше на таких курсах обучались директора и их заместители, как ответственные лица. Сейчас по приказу должны проходить все. После обучения им дадут соответствующие документы об окончании, – пояснил Комекбай Бектурганов, юрист госзакупа Мугалжарского райотдела образования.

В четверг, 3 ноября, с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Альмира АЛИШБАЕВА по телефону: 56-43-43.