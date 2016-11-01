Наша пресса в Париже. Три дня под Эйфелевой башней

В прошлом номере «Диапазон» писал, что в Париже прошёл Всемирный конгресс русскоязычной прессы, на который съехались руководители изданий и из близких нам Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Украины, Белоруссии, и из таких далёких и даже экзотичных стран, как Перу, Аргентина, Ирландия и Новая Зеландия. «Д» встретился с парижским аристократом-священником, который бывал в Актобе, и хозяйкой радио в Лондоне, предки которой жили в Актюбинске.

Казахстан на конгрессе представляли «Хабар», «Казахстанская правда», издания из Астаны и Костаная и – впервые – актюбинский «Диапазон». Но ограничиться сообщением о конгрессе и оставить за скобками людей, город и впечатления, согласитесь, было бы обидно. Поэтому продолжим тему. Надеюсь, что-нибудь из этих заметок будет полезно и тем, кто планирует поездки, и тем, кто точно знает, что никогда до центра Европы не доберется.

Лететь мне пришлось через Оренбург: билеты туда и обратно из соседнего города стоили 170 000 тенге, а из Актобе – 570 000 тенге. Выбор был очевиден.

Сообщения о том, что Европа полна беженцев, людей с востока и из Африки – чистая правда, это стало ясно уже на выходе из аэропорта. После 12-часового перелета с пересадками нам пришлось еще 2,5 часа стоять на паспортном контроле. Было ощущение, что в этот час люди со всего арабского Востока слетелись в аэропорт Орли и стоят в очереди перед нами. Но никакого раздражения гости с юга у французов, по-моему, не вызывают. На паспортном контроле не было ни одной заминки: бонжур, мадам, месье, печать в паспорт, человек проходит. Мне показалось, что там принято всем людям создавать максимально приятные условия. Меня с моим француз­ским умудрялись понимать и кидались помогать абсолютно все. А для беженцев и переселенцев даже поменяли инфраструктуру. Для желающих спать на матрасе около нашей гостиницы подвинули забор. На пачках кефира и печенья, которые я купила в парижском магазине, арабских букв было больше, чем латиницы. Но я пишу только о том, что видела сама, а в лагерях для мигрантов не была, разгонов не видела.

О том, что в Париже красиво, вы, наверное, догадывались. Но там какая-то особенная красота, легкая и свободная. Там мягкий и ароматный воздух, настоенный на зелени, много деревьев и цветов даже в конце октября, над историческим центром плывет музыка. Мало пафоса и много «прогибов» под удобство для человека. К примеру, Марсово поле – одна из главных достопримечательностей Парижа – оказалось комфортным парком без асфальта, по которому парижане в спортивных костюмах бегают, играют, дети катаются на простеньких каруселях в тени каштанов и платанов. И никакой торжественности. Остров Сите – исторический центр Парижа. Там находятся Сорбонна, Латинский квартал и Нотр Дам де Пари. И там же люди спокойно лежат на каменных парапетах, кормят лебедей, целуются и пьют вино. И кажется, что наслаждение жизнью – их основное занятие. || Фото автора

Конгресс начался в только что открытом Российском духовно-культурном центре, а потом шел в штаб-квартире ЮНЕСКО. Российский центр на набережной Бранли, по-моему, изменил пейзаж Парижа: теперь на одной картинке видна Эйфелева башня, классическая европейская архитектура, футуристические объекты и золотые купола. Внутри – концертный зал, который поднимается очень крутыми ступеньками вверх, думаю, специально, чтобы на маленькой площади уместить наибольшее количество людей (экономия места вообще характерна для Парижа, судя по номерам в отеле, что и понятно, учитывая стоимость земли в таких местах), выставочный зал (где в тот момент была фотовыставка ТАСС) и собор. || Фото ТАСС

Французы – читающая нация. Людей с газетами я видела и в метро, и в парках. Книжные отделы громадные, полные красивых современных изданий и покупателей. А развалы со старинными книгами тянутся вдоль набережных, парижане бродят там с большими сумками, в которые складывают книжные раритеты. Они редко смотрят в гаджеты: чаще или в книжку, или в газету, или друг на друга.

Всемирная ассоциация русской прессы объединяет более 3 тысяч СМИ из 80 стран мира. Этот конгресс был уже 18-м. Цель его выразил глава ЮНЕСКО: создание качественной прессы на основе принципов свободы слова и независимости редакторов, в которой есть место плюрализму мнений и многообразию мира. ЮНЕСКО считает очень важным принцип свободы доступа к информации и включил его в Дорожную карту развития человечества. Как редактор «Д» скажу, что это абсолютно наши принципы, по которым мы стараемся работать уже 20 лет, хотя легким делом это никогда не было. Отдельный разговор был о способах выживания СМИ. В разных частях мира эти способы оказались до странности похожими.

Эта дама почтенных лет Майя Романец, 30 лет назад переехала из Киева в Перу. И все это время умудряется в стране инков издавать газету «Надежда» на русском языке. Говорит, читатели есть, диаспора около 1,5 тыс. человек.

«Давно такого не было, когда совершенно неправильно, извращенно подается информация о России, ее действиях, ее идеях. Замалчивается хорошее, на первый план выходит негативное», – говорил на конгрессе глава ВАРП Виталий Игнатенко.

Вице-мэр Бруклина пригласила журналистов на следующий конгресс в Америку. А представитель Белоруссии прочитал приглашение от президента Александра Лукашенко собраться в следующем году в Минске.

Удивительно, но в Париже среди жителей разных стран я постоянно сталкивалась с людьми, которые знали о Казахстане и даже о нашем городе. В первый же день познакомилась с семейной парой, которая недавно переехала из Москвы в Лондон и умудрилась открыть там качественное русскоязычное радио «Матрешка» (есть в Интернете, не поленитесь, послушайте). Они сначала с воодушевлением рассказывали мне, как много в Англии умнейших студентов из Казахстана, что среди их слушателей и рекламодателей есть казахи, а потом и вовсе огорошили: жительница Лондона Алла Комарова оказалась на четверть казашкой, а ее мама родилась у нас, в Актюбинске.

На приеме в посольстве была пара: православный священник отец Степан и матушка Софи Лопухина – потомки русских аристократов, эмигрантов первой волны. Их предки уехали из революционной России, бросив свои именья, а сами они родились во Франции. Через 10 минут разговора выяснилось, что отец Степан... бывал в Актобе. Священником он служит только по выходным и абсолютно бесплатно, а на жизнь зарабатывает работой геофизика. И вот как геофизик он разведывал под Актобе нефть и газ для работающей здесь французской компании.

Абсолютно близкой мне показалась главный редактор французского журнала «Перспектива» Гузель Агишина. Изящная жительница Марселя оказалась татарочкой из Казани, которая много лет назад переехала с семьей во Францию, с нуля выучила французский язык и стала выпускать русско-французский журнал.

Ну и поскольку я люблю поесть, не могу удержаться, чтобы не показать вам традиционный французский луковый суп. В ресторанчике около вокзала Сен-Лазар его подают с гренками и тертым сыром. Мы, казахские гости, решили, что вполне по-французски будет запивать его молодым белым вином. Суп вкусный, темно-коричневый по цвету и, по-моему, не жирный, без сливок и мясного бульона.

Булочные в Париже – это песня. Хлеб и багеты с хрустящей корочкой, круассаны, булки и всякие пирожные. И как эти француженки умудряются оставаться стройняшками?