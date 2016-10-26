Собаки могут страдать ожирением

На фото: В среднем рацион собаки должен составлять 1/20 от ее веса. Если собака будет переедать, желудок ее растянется, появится ожирение, проблемы с печенью и почками.

– Родители пенсионеры, завели собаку, напоминает чау-чау. Собачка красивая, ласковая, но аппетит у нее просто неуемный. Сколько ни корми – будет еще просить. Мама только радуется, готовит для нее даже дополнительно, дает ей конфеты, булочки. А мне кажется, что собака уже очень толстая, при ходьбе пыхтит! Пыталась поговорить с родителями, отмахиваются, говорят, что животное не может страдать от ожирения. Прошу совета специалиста: как правильно кормить собаку?

– Алёна

Ответ: – Не стоит забывать, что собака – хищник. Нельзя кормить собаку печеньем, конфетами, копченостями, колбасами и так далее. Основным в ее рационе должно быть сырое мясо, – объясняет председатель актюбинского филиала клуба кинологов Надежда Бойко. – Если боитесь паразитов, то 2 дня подержите мясо в морозилке. После разморозки обдайте кипятком. Кроме того, не забывайте раз в три меня профилактически глистогонить собаку. При этом имейте в виду, что свинина слишком жирная пища для собаки, кормить четвероногого друга нужно говядиной, бараниной, кониной. Можно давать курицу, но предварительно удаляйте трубчатые куриные кости. Их собакам нельзя, они могут сильно пораниться. Рыбу можно только морскую, речная рыба может быть заражена различными паразитами, которые передаются собакам. Речную рыбу можно давать только после хорошей термической обработки, но тогда вся полезность такой пищи исчезает. Два раза в неделю можно давать сырые яйца взрослым собакам, щенкам можно только желток. От белков могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Небольшой процент в рационе собаки могут быть злаковые. Их нужно отваривать. Обращайте внимание, чтобы у собаки не было аллергии на пищу. Часто ее вызывает курица.

Давать готовый корм собаке можно, даже если в основном ваш питомец питается натуральной пищей. Каким готовым кормом кормить, зависит от предпочтений вашего питомца.

Многие собаки будут есть столько, сколько дадут. Это в них говорят инстинкты, есть про запас, вдруг завтра не будет пищи. Но в условиях домашнего содержания это очень вредит питомцу. Желудок собак растягивается, питомец начинает страдать от ожирения и сопутствующих ему проблем с печенью, поджелудочной и так далее. Есть породы собак склонные к ожирению, среди них лабрадоры, мопсы. Мало едят, несмотря на крупные размеры, кавказские овчарки, алабаи. Часто владельцы сами закармливают животное, умиляясь круглым щеночкам. Так делать нельзя, рацион собаки должен в среднем составлять 1/20 от веса животного.