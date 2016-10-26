Геолог с 40-летним стажем получает книгу «Диапазон. 20 лет вместе»

На фото: 81-летняя Тамара Абатурова 20 лет остается верным читателем «Диапазона». Редакция вручила пенсионерке книгу.

Решилась написать вам с просьбой подарить мне книгу «20 лет вместе». Коротко о себе. Пенсионерка с 40-летним стажем в системе «Запказгеология» в качестве геолога. Читатель газеты «Диапазон» все 20 лет. За эти годы газета отлично сформировалась и по содержанию, и по оформлению. Газету люблю, не мыслю жизни без нее, отдельные номера храню в подшивках. Главное в ней – забота о людях, городе и области, а это очень ценно. Корреспонденты газеты стали моими друзьями. Переживала за Багдата Асылбека, как с ним обошлись жестоко, когда он делал репортаж о земельном митинге в парке Первого Президента. К 8 Марта меня восхитило поздравление Юрия Гейста: изящно, непринужденно. Помню материал Татьяны Токарь о поселке Коктау Хромтауского района, где мы с мужем работали и жили 5 лет. Муж работал начальником средне-орской геологоразведочной экспедиции, а я в ней же была геологом на подсчете запасов. Весь поселок жил и работал, как одна дружная семья. Муж в дальнейшем получил звание «Почетный геолог Казахстана». В 2015 году его не стало. И здесь я хочу выразить благодарность журналисту «Диапазона» Альмире Алишбаевой за то, что помогла получить пособие на его похороны в банке «Халык». Мне его полгода задерживали, пока я не обратилась в редакцию. Прошло уже 11 лет, а я это как сейчас помню и желаю вам безопасности в вашей работе. Я не только постоянно читала «Диапазон», но и изредка писала заметки: о работе агитплощадки, о том, что разрушается дом, о том, что жильцы дома по ул. Карла Либк­нехта [сейчас Шернияза. – Ред.] озеленили двор и победили в конкурсе.

Отвечает Елена Гетманова, гл. редактор газеты «Диапазон»:

– Когда вышла в свет книга «Диапазон. 20 лет вместе», мы сразу же написали, что тираж у нее ограничен, продаваться издание не будет, мы намерены дарить ее достойным этого людям. Но это совершенно не значит, что мы напечатали всего несколько экземпляров и уже раздали их «нужным» начальникам. Ничего подобного! Книги еще есть, это наш золотой подарочный фонд, который мы будем использовать разумно и бережно, возможно, еще несколько лет. Поэтому, конечно, мы подарим читательнице Т.Абатуровой этот альбом. Во-первых, она всей своей жизнью внесла серьезный вклад в развитие нашей области – работа геологов прошлых лет будет кормить еще не одно поколение актюбинцев. Во-вторых, она действительно давно и внимательно читает газету. А в-третьих, неоднократно писала заметки в «Диапазон». Все это для нас важно и достойно признания. Поэтому, уважаемый автор письма, получайте подарок с благодарностью за многолетнюю дружбу и сотрудничество. »