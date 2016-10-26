Деньги из ЕНПФ можно снять раньше. Если накопили 8,5 млн тенге

На фото: Мужчины могут снять пенсионные, если им 55 и у них 6,9 млн тенге. Женщины – если к 50 годам собрали в ЕНПФ 8,5 млн тенге. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Слышала, что пенсионные накопления можно снять до выхода на пенсию, если сумма достигла 3 миллионов тенге. Правда ли это, и что нужно, чтобы снять деньги? Удерживаются ли при этом комиссионные?

– Халида

Отвечает директор Актюбинского областного филиала АО «ЕНПФ» Жанар Шайхимова [на фото]: – Согласно п. 1 ст. 59 закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», до наступления пенсионного возраста могут начать получать выплаты следующие лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:

– инвалиды 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно;

– мужчины по достижении 55 лет при достаточности пенсионных накоплений;

– женщины по достижении 50 лет; с 1 января 2018 года – 50,5 года; с 1 января 2019 года – 51 года; с 1 января 2020 года – 51,5 года; с 1 января 2021 года – 52 лет; с 1 января 2022 года – 52,5 года; с 1 января 2023 года – 53 лет; с 1 января 2024 года – 53,5 года; с 1 января 2025 года – 54 лет; с 1 января 2026 года – 54,5 года; с 1 января 2027 года – 55 лет при достаточности пенсионных накоплений.

Они вправе заключить со страховой организацией договор пенсионного аннуитета – договор страхования, согласно которому получатель пенсионных выплат обязуется передать страховой организации сумму пенсионных накоплений, а страховая организация выплачивать ему страховые. Достаточность пенсионных накоплений определяется условиями договора, с которым надо внимательно ознакомиться, принимая решение о переводе пенсионных накоплений.

– Пенсионные накопления из ЕНПФ в страховую организацию переводятся за счет средств ЕНПФ, – разъяснили в актюбинском филиале ЕНПФ.

– На сегодня достаточными средствами в ЕНПФ для женщин считаются 8,5 млн тенге, которые можно снимать по достижении 50 лет, и 6,9 млн для мужчин, которые можно снимать по достижении 55 лет. Каждый год суммы возрастают. Для заключения пенсионного аннуитета надо обращаться в аннуитетные компании, их в городе 6, наша находится по пр. Абулхаир хана 46, 3 этаж, каб. 50, рядом с офисом филиала ЕНПФ, – разъяснили в компании по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».