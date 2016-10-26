Когда в доме поставят счётчик тепла?

На фото:В 316 домах в Актобе уже поставили приборы учета тепла. В них жильцы платят за отопление втрое меньше. || Фото из архива «Д»

– Весной «Трансэнерго» активно агитировало всех ставить общедомовые счетчики тепла. В доме №7 по ул. 101-й Стрелковой бригады провели собрание, собрали деньги на ремонт труб в подвале, все работы провели, а счетчика нет. В объявлениях «Трансэнерго» писали, что за него будут удерживать каждый месяц по 100 тенге, его устанавливают в рассрочку. Почему не поставили? Платить за тепло очень дорого. Со счетчиком можно было бы регулировать тепло и экономить.

– Светлана

ОТВЕТ: – С руководителем ПОК «Мукомол» Н. Каюдой и жильцами дома №7 по улице 101-й Стрелковой бригады сотрудники АО «Трансэнерго» проводили информационную встречу по приборам учета тепловой энергии еще летом прошлого года. Жильцы после этого решили собрать деньги и привести в порядок инженерные сети в подвале дома, после этого установить общедомовой прибор учета тепла. На днях из ПОК «Мукомол» сообщили, что ремонтные работы еще не завершены. Как только их закончат, в доме установят общедомовой прибор учета тепловой энергии. Общая площадь дома №7 по улице 101-й Стрелковой бригады – 11973,57 кв. м, стоимость прибора учета для такого дома составит 976 234,23 тенге на 4 года.

Как рассчитываться за общедомовой прибор учета тепловой энергии.

976 234,23 тг : 11973,57 кв.м. = 81,5 тенге с квадратного метра жилья.

К примеру, площадь квартиры 32,9 кв. м. х 81,5 тг/мес. = 2681,35 тенге.

2681,35 тенге : 48 месяцев (4 года) = 55,9 тг/мес.

То есть собственнику квартиры площадью 32,9 кв.м за прибор учета придется платить 55,9 тенге в месяц 4 года. Если площадь квартиры 46,4 кв. м, сумма составит 78,8 тенге. В феврале хозяева таких квартир платили за отопление 5 677,8 тенге. Такой же квартиры по ул. Бокенбай батыра, 131 Г, где установлен прибор учета тепла, 1992,88 тенге.

Всего в Актобе установлено 316 общедомовых приборов учета тепловой энергии, из них в этом году 43.

Для подачи заявления на установку прибора нужно обратиться в АО «Трансэнерго» по пр. Санкибай батыра, 24 Г, тел. 906-145, 8 771 599 26 82, – ответили в АО «Трансэнерго».