В Актобе будут делать детей в пробирке

На фото: Лаборатория КДО областного перинатального центра. Эмбриолог-генетик Гульнара Бекбосинова проводит анализ крови для определения хромосомной патологии у будущего ребенка. || Фото автора





8 микрорайон. Бывшая женская консультация. Здесь в надстроенной части и будет находиться ЭКО-центр. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Более 2 тысяч женщин в нашей области нуждаются в ЭКО. Искусственное оплодотворение для них единственный шанс забеременеть и родить ребёнка. Ежегодно в центры Алматы и Астаны направляют только 20-40 из них. Простояв в очереди, женщины могут так и не дождаться ЭКО. Им отказывают из-за возрастных изменений. В экологически неблагоприятных районах уже к 27 годам у женщин угасают функции детородных органов.

В кабинет бесплодия и невынашивания беременности областного перинатального центра каждый день приходят десятки женщин. Часто не только с мужьями, к врачу обращаются свекрови. Главное, что их волнует: нужен внук.

– Ежегодно в Казахстане заключают браки 150-160 тысяч пар, из них у 20 тысяч проблемы с наступлением беременности. В нашей области 16% семейных пар бездет­ные, – говорит Светлана Есенаманова [на фото], врач кабинета бесплодия и невынашивания беременности КДО ОПЦ, кандидат медицинских наук. – В 55,9% случаев это связано с женским бесплодием, в 18% – с мужским, еще в 24% – с комбинированным бесплодием. У 2,1% пар причина бесплодия не установлена. 30% пар нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях, к которым относится ЭКО. В нашей области таких пар более 2 тысяч. В очереди на ЭКО по госзаказу состоят 320 пар. В год квоту получают 20-40 женщин. Мы отправляем их в институт репродуктивной медицины, ЭКО-центр, в НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы, «Астана-эколайф» и ННЦ материнства и дет­ства в Астане.

Как сообщили в облздраве, государству каждое ЭКО обходится примерно в 700 тысяч тенге. Квоты на это начали выдавать 7 лет назад. За это время ЭКО провели 195 женщинам. Выносить ребенка смогли треть.

– В очереди на ЭКО женщины могут ждать годами, а когда время придет, есть риск, что ей уже понадобится донор яйцеклетки. Ведь чем старше женщина, тем меньше у нее шансов забеременеть даже при помощи ЭКО, – говорит Светлана Есенаманова. – С 35 лет активность яйцеклеток у женщин снижается, после 40 они уже несостоятельны, к тому же высока вероятность генетических заболеваний у ребенка. В экологически неблагоприятных зонах, к примеру в Байганинском районе, активность яйцеклеток у женщин снижена уже к 27 годам.

Учитывая эти проблемы, в Актобе решили открыть свой ЭКО-центр. Он будет на 3-м этаже КДО ОПЦ. В надстроенной части бывшей женской консультации в 8 микрорайоне сейчас вовсю идет ремонт. Кроме пыли и кирпичных перегородок там пока ничего нет, но врачи уверяют, в декабре ЭКО-центр заработает точно.

– К нам бездетные пары приходят, пройдя уже все виды лечения, когда ушло 5-7 лет. Надежда у них только на вспомогательные репродуктивные технологии. Квоты на ЭКО по госзаказу начали выделять последние 7 лет, но этого мало. Поэтому мы открываем свой ЭКО-центр, – говорит Светлана Есенаманова. – Здание у нас есть, оборудование закупили, оно самое современное, я и репродуктолог обучились в Алматы в институте репродуктивной медицины. Институт взял кураторство над нашим центром, и первые месяцы у нас будут работать их эмбриолог и репродуктолог. Потом будут консультации онлайн.

– Какие репродуктивные технологии будут применять в новом центре?

– ЭКО. Суррогатное материнство тоже будет. Для ЭКО женщину стимулируют, в яичниках готовятся яйцеклетки. Мы их забираем, оплодотворяем в пробирках, в течение 3-5 дней они развиваются, после этого подсаживаем в матку женщине, – объясняет врач. – Кроме этого у нас будут проводить предимплантационную генетическую диагностику. Такая лаборатория есть не везде. Она определяет генетические болезни, из-за которых эмбрионы могут быть слабыми или погибают. Никакими микроскопами этого не увидеть. Болезни могут быть причиной неразвивающейся беременности, выкидышей, плода с пороком. Такая диагностика позволяет уменьшить риски, но в госзаказ это обследование не входит. Будет француз­ское криохранилище для заморозки донорских яйцеклеток, спермы и эмбрионов. Если женщина, к примеру, захочет через время использовать оставшиеся после подсадки яйцеклетки, их можно сохранить. Суррогатным материнством вместе с нами будет заниматься юридическая служба.

– А доноры яйцеклеток, спермы будут?

– Пациенты приводят своих доноров, с ними они рассчитываются сами, но мы тоже будем принимать донорские сперму и яйце­клетки. В других центрах сперму принимают по 15-20 тысяч тенге, яйцеклетки стоят дороже, поскольку, чтобы сделать забор, женщину стимулируют, она проходит гормонотерапию. Мы на доноров составляем базу. Пациент знакомится с ней, выбирает донора и обговаривает цену. Но быть донором яйцеклетки женщины соглашаются примерно за 400 тысяч тенге. Сперму забрать легче, поэтому она дешевле. Женщине же придется получать кучу препаратов, чтобы созревали яйцеклетки, вытаскивают их под наркозом.

Когда в актюбинский ЭКО-центр можно будет попасть по государственной квоте, пока вопрос.

– Для получения госзаказа нам нужно разрешение, нужно пройти комиссию и выиграть конкурс, – объясняет Светлана Есенаманова. – Думать, что завтра в Актобе начнут делать ЭКО всем и бесплатно, неправильно. ЭКО бесплатное будет первым 10 парам, которых мы отберем. Готовим мы и тех, кто готов за это платить. Цены еще не утвердили, но они будут ниже, чем в частных клиниках. Какой нам дадут госзаказ, не знаю. Если на всю страну 800 квот, их будут делить на все клиники, в том числе и нашу. Средства выделяет республиканский бюджет. На ЭКО по госзаказу женщина за свою жизнь может претендовать 2 раза.

ОДНА ЦИФРА

700 тысяч тенге – в такую сумму обходится государству ЭКО