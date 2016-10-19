Один ребёнок не слушается, другой врёт. Почему?

Что делать, если ребёнок не слушается, и для него это норма? Почему дети придумывают себе болезни, которых нет? Просто не хватает внимания?

На вопросы читателей «Диапазона» отвечает психолог Жайнагуль КОНСБАЕВА

Ребёнок «без тормозов». Что делать?

– Возвращались как-то из России, ехали с родными в вагоне, в котором оказалось много детей. Все маленькие, возраст примерно 4-5 лет. Была уже полночь, и все в основном укладывались спать. И тут началась возня, дети стали играть. Они бегали по вагону, визжали, увлеклись так сильно, что уже не контролировали себя. Были сплошные крики. Ни родители этих детей, ни другие пассажиры не делали детям замечания. Я минут 20 подождала, потом не выдержала. Мои просьбы утихомириться никто не слышал. Я поймала одного из бегунов, взяла его за руку и уже хотела вести к родителям, но тут вышел отец мальчика и сказал, что ему надо идти в купе. Я отпустила его. Потом лежала и думала: а что если бы это был мой сын? Как бы поступила я, не слушайся он или доставай всех своими криками? Я не сторонник физических наказаний. Поэтому, наверное, я бы отвела ребенка к тете, которой он мешал спать, и заставила извиниться. Но не окажется ли ребенок в таком случае в неловком положении, и не стала бы я для него врагом?

– Ирина

ОТВЕТ: – Ваши размышления о том, как повести себя в подобных ситуациях, дают повод задуматься. Мы можем только предполагать теоретически, а на практике нужно учитывать и фактор эмоционального вовлечения, и уровень воспитания, и личный пример. Если вернуться к ситуации в вагоне, то можете попробовать ответить себе на вопрос: «Что это для вас? Что именно вас так разозлило? Желание научить родителей этих детей правильно их воспитывать или, возможно, вас задело, что остальным пассажирам было не до них, и вы одна пытались «навести порядок»? Стоит задуматься, какие возможные «психологические выгоды» стоят за всем этим? Естественно, физическое наказание не всегда тот инструмент, который стоит применять в процессе воспитания. Лучше всего разговаривать и объяснять ребенку последствия подобного поведения. А если уж хотите наказать ребенка, то самое страшное из них для ребенка – обездвижение. То есть посадите его рядом с собой и зафиксируйте время этого наказания.

Дочь стала врушкой

– Дочери 12 лет. Она воспитанная, но меня беспокоит то, что она постоянно ищет у себя болезни. Ударилась головой о дверцу шкафа – все, конец света, ей кажется, у нее сотрясение. Перегрелась – ищет градусник. Пришлось купить электронный, ртутный она уже разбила. Жалуется, что температура 37,4, садимся мерить вместе – 36,6. Каждый прыщ она воспринимает как неизлечимую болезнь. Дочь часто говорит, что мы ее не любим. Что делать?

– Аноним

ОТВЕТ: – Вы не указали, как давно ваша дочь начала себя так вести. Возможно, что-то предшествовало этому поведению. Может, какие-то события имели место быть в вашей жизни. Конечно, оставлять все, как есть, нельзя. Вам стоит сходить с дочерью на консультацию к психоневрологу. Судя по вашим словам, у девочки синдром навязчивых действий . Возможно, ее поведение еще связано с тем, что ей хочется чуть больше вашего внимания и заботы, поэтому она и ведет себя подобным образом. Попробуйте несколько дней больше обращать на нее внимания: чаще обнимайте и говорите, что вы ее любите и, возможно, ей не придется «уходом в болезни» привлекать к себе ваше внимание.

Если у вас есть вопросы к психологу, пишите. Наш адрес: ул. Есет батыра, 99. Электронный адрес: shine05@bk.ru