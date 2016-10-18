В Мартукском районе жители отметили 100-летие поселка

На фото: На юбилей поселка (совхоза им. Дзержинского) люди приехали из Германии, России, Актобе и из районов области. Праздник проходил под тополями, посаженными первыми жителями, переселенцами из Украины.

Жители Горноводска отпраздновали 100-летие своего поселка. Cоздали оргкомитет, созвонились с односельчанами, которые еще живут в поселке и которые уехали, и в один из дней собрались в родном Горноводске под вековыми тополями, посаженными первыми жителями. Все прошло очень душевно. Организовали праздник Самат Суйнгарин, Садвакас Калиев, Галия Симоненко и Елена Волошенюк.

Самат Суйнгарин поднял архив, пообщался со старожилами, по крупицам собрал интереснейший материал об образовании поселка. Горноводск в 1916 году основали украинские переселенцы, приехавшие сюда из Волыни, Екатеринославля, Харькова, Киева и других городов. Бурное развитие Горноводск получил после войны и в целину.

Спасибо облархиву, он представил документы о поземельной переписи 1917 года, и облбиблиотеке.

На юбилей горноводцы приехали из Германии, Украины, России, из Актобе и районов области.

Нам зачитали полный список тех, кто построил в Горноводске первые дома, посадил деревья. Внучки основателей села Антонина Сторожева и Нина Гончарюк со слезами делились воспоминаниями. С интересом слушали Сапупу Суинтаеву и Тулегена Карабалина.

Когда-то в поселке вода была только в колодце на горе, отсюда и название. После развала Союза многие уехали, сейчас в поселке остались всего около 10 семей. Спасибо им, что они сохраняют наш поселок. Здесь уже ни магазинов, ни больницы, но они остаются жить. Наши люди всегда были добрыми, не делили друг друга по национальности, такими и остались.

Мы признательны за поддержку в организации юбилея депутату раймаслихата и руководителю объединения украинцев «Свитанка» В. И. Гончарюку, ансамблю украинской песни «Чаровница».