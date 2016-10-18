Птицы и другие признаки приближения зимы в городе

Поздняя осень. Уже прошла пора, радующая глаз, когда в «багрец и золото одетые леса». По утрам промозгло, противно и холодно. На «лобовухе» автомобиля изморозь, да и лужи покрыты панцирем. Птицы на юг потянулись… Все эти признаки осени привычны и воспеты поэтами. Наступает время, когда лучше гулять дома.

Но город тоже готовится к сезону холодов и наспех доделывает то, что нужно было сделать еще в прошлом месяце. А это уже банальная проза жизни.

Никого не удивляет укладка асфальта в мороз и в лужи. И перекопанные дворы норма. Недоделанные трубы и теплоцентрали? Успеем! Тут потекло, там порвало. У кого-то вода ржавая, у кого-то еле теплая… В соцсети «фрэнд» пишет: «А чой-то Трансэнерго уже неделю дает воду цвета волос молодой *Сьюзан Сарандон? А как же санпины, бубеныть?» [стилистика сообщений здесь и далее сохранена. – Прим. автора]. И прикладывает фото умывальника с ржавой водой. На что представитель «Трансэнерго» оперативно (надо отдать ей должное) отвечает: «Если из крана идет горячая вода подобного цвета, значит, КСК не промыл систему отопления. Если бы АО «Трансэнерго» подавало такую воду, то она была бы такого цвета по всему городу. Поскольку теплотрасса одна». Кого винить? Тепловики кивают на КСК – не подготовили систему, а КСК как всегда ни при чем. Но вода из крана рыжая.

Недалеко от моего дома решили сделать пешеходную дорожку. Почему только в середине октября? Дорогу закончили больше месяца назад, когда было тепло и сухо. Теперь вот мостят тротуарный камень и будут, видимо, все это дело асфальтировать. Как говорится, спасибо, конечно, но почему только сейчас?

Есть, конечно, и позитивные признаки. Осенью деревья под окнами посадили. Главное, чтобы за зиму про них не забыли и не затоптали к весне. А там как-нибудь их вырастим.

* Сьюзан Сарандон – американская киноактриса. У Сьюзан рыжие волосы.