Актюбинская педагогическая поэма

На фото: А.К. Курбанов у самолета Як-3 в саду им. М.В. Фрунзе.

Продолжаем публикацию об истории нашего города 70-80-х годов прошлого века, об актюбинских мальчишках, увлечённых романтикой неба, их лидерах и учителях, показавших путь к осуществлению мечты.

Продолжение. Начало в «Д» №39 от 29.09.2016

...Но, несмотря на столь удачное создание общественной базы, не стоит забывать о том, что инициатива снизу у нас редко обеспечена всемерной поддержкой сверху. Актюбинское авиапредприятие в лице партийной и комсомольской организаций, конечно же, не может быть против подобных начинаний. Только вот что авиаотряд реально может дать школе юных летчиков? Если только кабину отработавшего свой век самолета Ан-2. Нужна? Забирайте! Помещение, даже комнату новоявленной школе выделить никто не рискнул. Кто знает, что он за фрукт такой, этот Курбанов? Может, эта школа через полгода закроется. Поэтому начинать Александру пришлось в подвале городской пятиэтажки. Где неповторимые для пилота запахи кабины самолета перемешивались со смрадом канализации. Туда, в этот подвал, и стали приходить дети. Они-то как раз были довольны: педагог не обманул – поддержал их инициативу! И она физически воплотилась в эту вот старую кабину легендарного «кукурузника». Школе в организации и проведении занятий стали активно помогать не пожелавшие на пенсии оставаться без дела офицеры-фронтовики Гордей Федорович Соболев и Николай Григорьевич Соколов.

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Из письма воспитанника первого выпуска школы юных летчиков:

Здравствуй, Глеб Иванович! Выполняю твою просьбу. Коротко о себе. Арнаутов Михаил Александрович. Родился 9 марта 1954 года. В ШЮЛ я поступил осенью 1969 года. Курбанов через некоторое время назначил меня командиром. Чтобы добиться авторитета и уважения – пацаны есть пацаны, старался работать и учиться лучше других. Помню, как разгружали вагоны, зарабатывая деньги для школы и для поездки в Волгоград, в школу юных космонавтов при Качинском военном авиаучилище летчиков. В летное училище я не прошел медкомиссию из-за искривления переносицы: занимался боксом. Но Курбанов провел блестящую агитацию и я поступил в Ачинское военное авиационно-техническое училище. Я хочу сказать огромное спасибо Александру Курбанову (ласково-уважительно «шефулей» его стали называть в школе уже после нас). А для меня он всегда будет Сашей. По возрасту он для нас был, как старший брат. Благодаря ему я обрел «военную косточку», научился совладать с самим собой, переносить трудности, а также многому другому. Я до сих пор не перестаю поражаться оптимизму этого человека! Достаточно вспомнить наш подвал в пятиэтажке, пренебрежительное отношение властей и сверстников, как к «потешным». Но все-таки из «потешных» вышли достойные люди. Спасибо тебе, Саша!

P.S. Я бы очень хотел, чтобы это письмо прочитал Саша. Пусть я не стал ни летчиком, ни полковником, но он может мной гордиться. Я всегда активно боролся с любым проявлением неуставных отношений или так называемой «дедовщиной», понятие об офицерской чести – для меня не пустой звук. А лучшей наградой в армии для меня всегда были слова солдат и сержантов перед отъездом в другую часть или на «дембель»: «Спасибо за службу, командир!».

Прочитав это письмо через 40 лет со дня первого выпуска школы юных летчиков, Александр Константинович не удержался от эмоций:

– Миша – это мой Верещагин! Из «Белого солнца пустыни». Он и в армии, и в таможне всегда останется именно таким. Человеком, которому не за себя – за державу обидно! Сейчас, в век коммерциализации нашего общества, это стало таким редким человеческим качеством.

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Ну, а тогда, в начале 70-х, космонавтика в стране продолжает активно развиваться. Правда, далеко не всегда в отблесках победного ажиотажа. Многие страницы ее истории, как и страницы становления авиации, написаны кровью летчиков-космонавтов.

30 июня 1971 года из-за разгерметизации кабины спускаемого аппарата трагически погиб экипаж космического корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и актюбинца Виктора Пацаева. Таким образом, на печальной ноте Актюбинская школа юных летчиков все же обрела космические черты – названа именем Виктора Ивановича Пацаева (1933-1971).

1 января 1972 года в газете казахстанского комсомола «Ленинская смена» появилась статья под заголовком «Человек по имени Сашка». О начальнике Актюбинской школы юных летчиков. После такой публикации Курбанову уже не рискнет воспрепятствовать ни один чиновник. И школа активно работает. Вот уже первые 20 ее выпускников пополнили курсантский состав летных, авиационно-технических и военных училищ. Министр обороны СССР присвоил начальнику школы офицерское звание. Теперь актюбинские газеты, публикуя статьи об успехах юных летчиков, непременно подчеркивали: школа работает под руководством слесаря Актюбинского завода хромовых соединений лейтенанта запаса Александра Курбанова.

В 1975-м в Актюбинске открыто первое в стране высшее летное училище гражданской авиации. До этого пилотов гражданского воздушного флота готовили только в средних учебных заведениях. Это стало большим подспорьем для энтузиаста Курбанова.

Его воспитанники начали заниматься в стенах училища. Хотя, справедливости ради, отметим, что не все и не всегда складывалось гладко в отношениях начальника ШЮЛ с руководством и педагогами АВЛУГА. Тем не менее, у ребят появилась осязаемая грань мечты – они своими глазами стали видеть перед собой цель. Школу юных летчиков наконец признали во всех властных и образовательных инстанциях. И одним из атрибутов этой признательности явилось помещение под школу – двухкомнатная квартира на первом этаже новой пятиэтажки по Октябрьскому бульвару (ныне проспект Абая Кунанбаева). Пусть комнаты смежные. И уместиться в них даже одному курсу в тридцать человек довольно сложно: парты приходится делать кустарным способом и, как следствие, не соответствующими никаким стандартам. Но все равно это уже было признание.