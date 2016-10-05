Почему больные месяцами ждут очереди в стационар, а в муниципальных аптеках не бывает лекарств?

На фото: Больше всего вопросов и возмущений было по поводу обеспечения больных бесплатными лекарствами. Глава облздрава объяснил, что это связано с работой подрядной организации и тем, что пожилые люди сами отказываются брать закупленные для них препараты, требуя медикаменты под привычными торговыми названиями, хотя состав у них такой же. || Фото из архива «Д»

На вопросы читателей «Диапазона» отвечает руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

- 23 августа сноха в роддоме №1 родила 5-го ребенка, через день выписали. И у нее, и у ребенка была желтуха. В медпункте дали направление в КДЦ и к инфекционисту. С 4-дневным ребенком сноха бегала по больницам, заболевание дало осложнение. 5 дней в медпункте снохе ставили систему, ребенку прописали активированный уголь. Потом был Курбан айт, никто не работал. Снохе становилось хуже, вызвали «Скорую». В областную больницу еле положили. Сноха до сих пор там. Оказывается, в утробе осталась часть последа. Вытаскивали под наркозом. Что за отношение к роженицам?

– Бибатпа Абдиразакова

А.К.: – В первые две недели после рождения желтуха – нормальное явление (физиологическая желтуха) и лечения не требуется. Если желтушность сохраняется более 2 недель и выраженность нарастает, надо обращаться к врачу. Что касается здоровья вашей снохи и возможной связи ее болезни с последствиями родов. Надо дождаться результатов гистологического исследования послеродового материала. После этого будут сделаны выводы и приняты меры. По поводу работы в праздники. На это время по приказу облздрава все больницы работают круглосуточно, поликлиники до 14:00, после 14:00 нужно вызывать «Скорую».

–Беременную супругу из ГП №1 направили на платное УЗИ из-за загруженности кабинета. Почему не откроют второй кабинет?

— Мукан Сатканов

А.К.: – УЗИ беременных входит в гарантированный объем бесплатной медпомощи (далее ГОБМП) и должно проводиться в поликлинике, либо в организации, с которой у нее договор. Руководству ГП мы поручили устранить недостатки, виновных накажут.

– Сыну 10 лет, в 4 года в Астане провели операцию по поводу двойного порока сердца. Уже 6 лет не может попасть на реабилитацию. Ни в «Дару», ни в «Акбобек» его не направляют. Он на инвалидности, на учете состоит в ГП №1. К врачу обращались неоднократно.

— Жумабек Абдрахманов

А.К.: – Ваш сын Алдияр состоит на учете у кардиолога в ГП №1. В 2013 году он прошел реабилитацию в РЦ «Клиника «Дару» и «Акбобеке», в 2014 году 40 дней стационарно лечился в РЦ «Акбобек». Со слов медработников, в 2015 году вы отказались от реабилитации в РЦ «Акбобек», а в клинике «Дару» в тот момент не было кардиолога. Я поручил руководству поликлиники решить в ближайшее время вопрос госпитализации ребенка в клинику «Дару».

- В 2011 году после операции по удалению желчного пузыря у меня обнаружили гепатит С. С 2010 года такие больные обеспечиваются лекарствами бесплатно, инфекционисты сказали, что это только детям, и я приобретала лекарства сама. Потратила 1,5 млн тенге на полугодовое лечение. Я сирота. Как вернуть деньги? Общественный фонд вступился за меня, мы писали письма. Облздрав отчитался в минздрав, что я лекарства получила, но это совсем не так. Когда мне вернут деньги?

— Асель Адаева

А.К.: – Приказ минздрава №92 «Об утверждении Правил обследования и лечения больных вирусными гепатитами», где говорится об обследовании и лечении пациентов с вирусными гепатитами в рамках ГОБМП, издали 17.02.12 года, поэтому в 2011 году вы не могли получить бесплатное лечение.

- У меня сахарный диабет, но уже год в ГП №1 не выдают сиафор в таблетках, покупаю сама. Мне сказали, ничего не поступает.

— Любовь Александровна

А.К.: – В соответствии с п.21 приказа МЗ РК №726 от 12.12.2013 года «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения РК от 4.11.2011 года №786 «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медназначения для бесплатного обеспечения населения в рамках ГОБМП на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами» больным диабетом назначается лекарство с международным названием «Метфармин». В аптеках он представлен под торговыми названиями «Сиафор», «Глюкофаж», «Глюконил» и «Диафармин». Все они имеют одинаковую химическую структуру, одно и то же действующее начало, но принадлежат различным производителям. Сейчас поликлиники города обеспечены препаратами «Глюконил» и «Диафармин».

21.05.2016 г. я родила дочь. Во время беременности у ребенка выявили врожденный гидронефроз левой почки. Через месяц после рождения мы прошли УЗИ, диагноз подтвердился. Врач-уролог порекомендовал в 2 месяца пройти еще раз УЗИ, проверить, увеличивается ли почка. Прошли. Почка увеличивается. Поставили нас на портал для обследования 23 июля 2016 года. До сих пор стоим.

— Махаббат Юсупова

А.К.: –Вопрос госпитализации вашего ребенка решен. Этот вопрос на контроле у главного педиатра облздрава.

Прочитала в «Д», что скорую помощь берет под управление турецкая компания. Там и поликлиника на дому, и лечение. За это придется платить? Не скажут ли нам завтра иностранцы, что это не входит в бесплатную помощь? В городе вообще говорят, что скорая будет платной.

А.К.: – Согласно п.1 ст. 34 Кодекса о здоровье скорая медпомощь относится к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, за нее расходы несет государство. Даже в случае перехода на страховую медицину оказание скорой и неотложной медицинской помощи будет исключительной прерогативой государства.

– У меня диабет, перенес операцию на сердце, полагаются бесплатные лекарства: моносан, предуктал, конкор. Больше месяца в Каргалинской больнице их нет. В прошлом году не было с ноября до февраля, за ноябрь, декабрь так и не дали. Если месяц прошел – пролетаешь. Деньги на лекарства выделяются, а почему их нет?

— Сервер Исмаилов

А.К.: – По информации поликлиники, все необходимые и разрешенные к бесплатному отпуску медикаменты (ингибиторы АПФ, антиагреганты, гипогликемические препараты, диапирид, стопресс, тромбопол, кардиолопин, амарил, эналаприл, престариум, моносан) вы получаете. Предуктал в список бесплатных лекарств не входит.

– Ребенок состоит на учете в ГП №3, у нее астма, ей 8 лет. Дают асменол (монтигет) 4 мг, хотя надо 5 мг, на детей с 6 до 14 такая дозировка не действует. Лекарства покупаем сами. До 8 тысяч упаковка стоит, хватает ее на месяц. ГП дает заявку, ее выполняют, почему?

— Гуля

А.К.: – Необходимая дозировка препарата для вашего ребенка поступила в аптеку поликлиники.

– У меня сахарный диабет 2-го типа. Лекарства дают несвоевременно. Говорят, берите заменители. Нужны экватор, кардиомагнил. Почему не дают то, что помогает, а навязывают ненужное?

— Лидия Рубан

А.К.: – Мы установили, что вам регулярно выписывали необходимые по вашему заболеванию льготные препараты, но вы отказывались от препаратов, выпускаемых под другими торговыми названиями, требуя выписывать экватор, манинил, кардиомагнил. Разные торговые наименования медикаментов обусловлены тем, что их выпускают разные производители. Химическая структура и действующие начала у них одинаковые.

– Для лечения гепатита С за границей применяют препараты даклатасвир и софосбувир. Почему у нас их не сертифицируют? Они дают очень хороший результат.

— Казен Ахмет

А.К.: – Больные гепатитом С в рамках ГОБМП обеспечиваются препаратами интерферонового ряда: пегинтрон и пегасис. С 2017 года в лечение гепатита С 1-го генотипа добавят противовирусный препарат дасабувир+обитасвир+ паритапривир+ритонавир (викейрапак). Лекарства, указанные вами, не зарегистрированы в РК и не включены в утвержденные протоколы лечения.

– У меня катаракта, нужна операция. 26 сентября в ГП №4 сказали: портал не открыт. Когда откроют?

— Лариса Матвиец

А.К.: – Отделение офтальмологии медцентра ЗКГМУ с октября продолжит свою работу. Вам надо получить направление у офтальмолога поликлиники.

У нас в поликлинике принимает ВОП. Это очень неудобно. Неужели не хватает педиатров? Зачем так сделали?

— Надежда Павлова, п. Мартук.

А.К.: – В ходе реализации гос­программы развития здравоохранения на 2011-2015 годы реформировали первичную медико-санитарную помощь, внедрили принцип общей врачебной практики, прием взрослого и детского населения ведет один врач. Это мировая практика. Вопрос о закрытии педиатрических факультетов еще дискутируют.

– Почему закрывают поликлинику «Ветеран»?

— Любовь Шакунова

А.К.: – Ввиду отсутствия в госнормативе сети организаций здравоохранения поликлинику «Ветеран» реорганизовали в КДО ГП №6. Ветеранов войны и приравненных к ним лиц обслуживают в поликлиниках по месту прикрепления.

– Я 1937 года рождения, живу в Каргалинском. Неужели в ХХI веке нет средств излечить язву на пятке? Или нет такого врача? Врачи приходят, выпишут лекарства, которых и в помине нет в наших аптеках, и все. Был в концлагере, затем годами отмечался, как репрессированный, не уехал сам и запретил детям покидать Казахстан, считая его своей родиной. На сегодняшний день могу передвигаться только с помощью костылей и то только по дому, делаю 10 шагов. Пятка не заживает. Чувствую в себе физические силы, способные на решение многих житейских и бытовых вопросов, но ходить не могу! Обращаюсь к вам, как к последнему звену в этой большой цепочке медперсонала, с каким мне пришлось встречаться за эти годы. Помогите!

— Ткаченко Владимир Митрофанович

А.К.: – Для грамотного решения проблемы нужно знать природу образования язвы. Рекомендую обратиться к руководителю Каргалинской больницы. Поручаю ему обеспечить вас необходимыми консультациями специалистов, а в соответствии с результатами обследования – соответствующим лечением.

– Мне 29 лет. У меня 2- сторонняя атрезия ушных раковин. Хотел бы восстановить ушные раковины. Операцию предлагает провести в «Центре израильской медицины» в Алматы, но платно. Есть ли возможность оперироваться на бюджетной основе?

– Н.Ергалиев

А.К.: – Косметологические операции не входят в перечень ГОБМП.

– Периодически сдаю анализы крови в ГП №1. Очередь там бывает до 100 человек, одни люди уходят, другие забывают за кем стояли, в итоге скандалы, вплоть до рукоприкладства. Неужели нельзя как-то организовать эту очередь? Сделать ее электронной?

– Зубаха Андрей Владимирович

А.К.: – Вынужден с вами согласиться. Проблема эта, причем чаще всего в 1-й поликлинике, существует. Я уже поручил администрации поликлиники немедленно принять меры по решению проблемы. В первую очередь надо продлить время забора анализов с тем, чтобы пациенты не беспокоились о том, что им будет отказано в этот день. Во-вторых, в пиковое время (с 8:00 до 9:30) надо организовать дополнительные точки забора, в-третьих – изучить обоснованность назначений тех или иных анализов врачами.

–Читаю в «Д» доклад Калиева. В городе есть 8 компьютерных томографов. Если так, почему пенсионеров из поликлиник отправляют на обследование в частные клиники, где это стоит 12-15 тысяч? Оказывается, 6 аппаратов МРТ у нас. Где они? Почему обследование требуют проходить за деньги?

– Ольга

А.К.: – Мне бы хотелось персонально встретиться с заявителем, с тем, чтобы уяснить, где и кто направляет в частные клиники? Все исследования на КТ при наличии показаний бесплатные.

– Почему раньше пневмонию лечили 21 день, сейчас только 10? Люди болеют дальше. У родственника из-за этого вторая пневмония. Прежде чем браться лечить весь западный Казахстан, может, вылечите своих?

– Ольга

А.К.: – Длительность лечения любых заболеваний, в т.ч. и пневмонии, определена международными стандартами и протоколами. При выписке из стационара врач обязательно рекомендует пациенту план дальнейших действий. При этом оговаривается необходимость продолжения антибактериального лечения, общеукрепляющих процедур, лечебно-охранительного режима и т.д. И все это должно проходить под наблюдением участкового врача, к которому пациент должен обратиться сразу после выписки.

- Можно ли получать пенсионерам путевки на санаторно-курортное лечение по доступным ценам, в наши казахстанские санатории? Куда обращаться?

– Ольга Владимировна

А.К.: – Направление на санаторно-курортное лечение находится в ведении профсоюзных организаций. Медработники могут лишь рекомендовать те или иные санатории.

– Во время операции на желчный пузырь в марте в ЖДБ меня заразили гепатитом, после этого проходила лечение полгода в КДЦ, состою на учете. Для лечения нужны уколы, должны давать бесплатные лекарства, но мне сказали, что в бюджете нет денег, поэтому я покупаю их сама. Но с моей пенсией сделать это крайне сложно. Один гептрал стоит 17 тысяч тенге! В упаковке всего лишь 5 ампул. Есть еще и другие лекарства, как геподиф. Почему их не дают бесплатно? Почему нет денег в бюджете на необходимое?

– Гульшара

А.К.: – Вам надо обратиться к главному инфекционисту облздрава, он ведет прием в КДЦ. После консультации вам определят перечень необходимых медикаментов. Сразу скажу, что ни гептрал, ни гепадиф в перечень отпускаемых бесплатно лекарственных средств не входят.

В ГП №6 нет травматолога, окулиста, невропатолога, кардиолога. Приходится идти к участковому, оттуда ехать в поликлинику «Ветеран». Как же сложно больному человеку ездить туда-сюда, чтобы потом эти же бумажки показать участковому. Почему мы должны тратить деньги, время и остатки здоровья на такие поездки? Когда будет полный состав врачей?

– Батима Утепова

А.К.: – Сейчас в поликлинике идет капремонт. По его завершении рассмотрим вопрос об открытии кабинетов узких специалистов.

- У меня 2 группа инвалидности, ревматоидный артрит. Ежемесячно должна получать методжект и метипред, а их не бывает по 2-3 месяца! И хотела бы узнать, почему в КДЦ результаты всегда неверные? Анализы никогда не стыкуются с другими.

– Татьяна Мун

А.К.: – По поводу лекарственного обеспечения прошу Вас обратиться к главврачу поликлиники. Я распорядился, вам помогут. Перебои с поставками медикаментов связаны с деятельностью подрядной организации. Что касается достоверности анализов, должен сказать, в КДЦ действует централизованная лаборатория, которая обслуживает почти все амбулаторно-поликлинические организации и оснащена наиболее современной лабораторной техникой, которая работает в автоматизированном режиме, т.е. исключается человеческий фактор и тем самым ошибки в результатах исследований минимизированы. »

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