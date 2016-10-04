Куда делась шалкарская минералка, или Почему целебную воду пьют не люди, а верблюды?

Автор:
Куда делась шалкарская минералка, или Почему целебную воду пьют не люди, а верблюды?

По этим подъездным путям воду из Шалкара поставляли по всему Союзу. || Фото автора

На фото: Шалкар. Это канализационный колодец рядом с бывшим заводом по выпуску минводы. Вода из целебного источника стекает сюда, далее в степь, там ее пьют верблюды. || Фото автора


Здесь когда-то разливали челкарскую минеральную воду. В цеху уцелело кое-какое оборудование, но в основном голые стены. || Фото автора


В бывшей канторе завода минеральной воды теперь музыкальная школа


Это то, что осталось от складов завода


А это главный вход на завод

В Шалкаре с 1991 года простаивает завод по выпуску минеральной воды.

С чего все начиналось? В Челкарском районе в конце 50-х при проведении подземных геологических исследований (искали запасы воды для хозяйственно-питьевого использования) обнаружили большие запасы уникальной минеральной азотно-кремнистой воды. После этого в 61-м в городе запустили небольшой цех по розливу минеральной воды. В 1979 году цех реконструировали и построили совершенно новый завод с мощной базой: производственным цехом, двумя автоматическими линиями розлива, котельной, компрессорным цехом, железнодорожными подъездными путями и двумя скважинами. Сейчас туда сливаются канализационные стоки!

В советские времена расход минеральной воды строго контролировался Западно-Казахстанским территориальным управлением охраны и использования недр. Ведь минеральные воды источника истощаемы, а это такое же полезное ископаемое как нефть, газ и другие наши богатства. В то время все действующие и законсервированные скважины с минеральной водой были на учете. Дебет скважин постоянно замеряли. А функционировавший в то время Шалкарский завод по розливу минводы принуждали, давая предписания, использовать всю самоизливающуюся воду путем наращивания мощностей производства. Если в 1980 году мощность завода была 1,5 млн бутылок в год, то в 1990-м она достигла уже 7 млн бутылок в год.

Чем наша вода уникальна? Минеральная вода «Челкарская», так она называлась и была известна в СССР, лечебно-столовая, по своему составу гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, ее рекомендовали при многих болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, нарушении обмена веществ и других внутренних болезнях.

По химическому составу она идентична таким известным минеральным водам, как «Ессентуки №4» и «Арзни» Кавказских минеральных вод, а также известной уже 125 лет минеральной воде «Карачи» из Новосибирской области. Все это подтверждается химическими исследованиями Ленинградского института курортологии, проведенными в советские времена. О бальнеологических и других свойствах нашей воды есть медицинское заключение отдела курортологии КазНИИ кардиологии и внутренних болезней. Минеральная вода оказывает на организм человека благотворное воздействие при различных заболеваниях. Это объясняется наличием в ее составе различных солей, микроэлементов и газов. Например, соляно-щелочные воды типа ессентукских, железноводских и челкарских представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположным физиологическим воздействием. Эти воды в равной мере полезны при заболеваниях желудка как с повышенной, так и с пониженной кислотностью.

С распадом Союза пришла ПРИХВАТизация, и началась закулисная смена хозяев собственником завода. В то время еще в Челкаре оставался костяк специалистов, работавших много лет на этом заводе, которые могли восстановить и запустить производство когда-то известной на весь Советский Союз минеральной воды под брендом «Челкарская минеральная вода».

Сейчас уникальный завод закрыт. С 90-х годов в производство никто никаких средств для его нормального функционирования не вкладывал. Были лишь попытки реанимации производства, которые из-за отсутствия специалистов и недостаточности средств были обречены на неудачу. И как результат, сейчас минеральной водой поправляют здоровье не люди, а… шалкарские верблюды. Производство минеральной воды на автоматических линиях розлива технически довольно сложная работа, справиться с ней могут только грамотные, обученные специалисты (надеюсь, что такие еще остались в городе). Считаю, надо срочно принимать меры для реанимации, восстановления и подъема производства минеральной воды из шалкарского источника. В районном центре появились бы так нужные рабочие места. При Союзе на минеральном заводе в 2 смены работали около 50 человек.

Шалкар должен стать вторым Сарыагашем. Все предпосылки для этого есть. Благо, запасы воды большие: бассейн Челкарской синклинали шириной от 36 м до 150 м, под кровлей на глубине 60-90 м глубиной 270-290 м тянется от Шалкара до Аральского моря.

Только одного я опасаюсь, что после этой публикации может начаться новая закулисная возня. Диктуемая вовсе не заботой о здоровье людей, а чьими-то меркантильными интересами.

В 1975 году мы с супругой были в Свердловске и очень удивились, когда увидели нашу челкарскую воду аптеках. Ее отпускали больным по рецепту врача. А сейчас…

Еркен Джайымбаев, директор цеха по розливу минеральной воды в 1985-1990 гг.:

« Я проработал на заводе 9 лет, был инженером по оборудованию, потом директором. Считаю, надо принимать все необходимые меры для реанимации этого уникального производства. Я бы с огромным желанием взялся за это, но нужны инвестиции».

Теги: , ,
Интересная новость? 1 Добавить в закладки
Материалы по теме:
11.10.2016, 16:07
  
Самое красивое лицо мира выбрали в Монголии 1
07.10.2016, 12:36
  
Как в Актобе поддерживали сборную Казахстана (фоторепортаж)
04.10.2016, 17:56
  
Скромные актюбинские спонсоры 14
04.10.2016, 17:36
  
Героиню сериала «Медсестра» да в актюбинскую бы больницу 2
03.10.2016, 17:41
  
Приговор Матаевым – надругательство над законом и здравым смыслом 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (5):
Сортировать:
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Извините за прямоту, но пишут в наших этих интернетах: "Проср*ли все полимеры!!!" © и от этого становится очень грустно!(А ведь минералка была отличная! Не то что сейчас воду из под крана продают в бутылках! Это я про нашу, казахстанскую, само собой Перье и другие не в счет :)
Ответить
06.10.2016, 09:29
фото пользователя Твист.
Твист.
"С распадом Союза пришла ПРИХВАТизация"

+100500!

"В Шалкаре с 1991 года простаивает завод по выпуску минеральной воды."

Эмм, а "Шалкар суы" кто делает?
Ответить
06.10.2016, 16:35
фото пользователя smecharik
smecharik
Угадйте с трёх раз. Правильно, из под крана. Ради денег крохоборы идут НА ВСЁ.tongue
Ответить
07.10.2016, 07:45
фото пользователя Keks1
Keks1
Твист, Шалкар Суы разливает(или уже не разливает?) Коктас. Только по хим. Составу, это не та же вода, что "Челкарская", которую при СССР разливали. Месторождение одно, но скважины разные. Кстати, там еще одна ТООшка воду разливала. Та вода по составу очень близка к Челкарской была.
Ответить
11.10.2016, 15:12
фото пользователя pcproman
pcproman
"С распадом Союза пришла ПРИХВАТизация". +100500, баскармой кому-то стать хотелось. И таких примеров пруд пруди. Сейчас Шалкар суы вообще просто газировка из-под крана. Ничего общего с минеральной водой не имеет.
Ответить
11.10.2016, 15:31
Последние новости раздела
Почему больные месяцами ждут очереди в стационар, а в муниципальных аптеках не бывает лекарств?
Выбери верного друга
Учи казахский язык с «Диапазоном» урок №19
Нужна детская площадка
Труженики тыла получили к 9 Мая 22 тысячи тенге
Скромные актюбинские спонсоры 14
Добро пожаловаться 3
Младший сержант ВИСВО отличилась пением
Героиню сериала «Медсестра» да в актюбинскую бы больницу 2
Учи казахский язык с «Диапазоном» урок №18