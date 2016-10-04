Куда делась шалкарская минералка, или Почему целебную воду пьют не люди, а верблюды?

По этим подъездным путям воду из Шалкара поставляли по всему Союзу. || Фото автора

На фото: Шалкар. Это канализационный колодец рядом с бывшим заводом по выпуску минводы. Вода из целебного источника стекает сюда, далее в степь, там ее пьют верблюды. || Фото автора





Здесь когда-то разливали челкарскую минеральную воду. В цеху уцелело кое-какое оборудование, но в основном голые стены. || Фото автора





В бывшей канторе завода минеральной воды теперь музыкальная школа





Это то, что осталось от складов завода





А это главный вход на завод

В Шалкаре с 1991 года простаивает завод по выпуску минеральной воды.

С чего все начиналось? В Челкарском районе в конце 50-х при проведении подземных геологических исследований (искали запасы воды для хозяйственно-питьевого использования) обнаружили большие запасы уникальной минеральной азотно-кремнистой воды. После этого в 61-м в городе запустили небольшой цех по розливу минеральной воды. В 1979 году цех реконструировали и построили совершенно новый завод с мощной базой: производственным цехом, двумя автоматическими линиями розлива, котельной, компрессорным цехом, железнодорожными подъездными путями и двумя скважинами. Сейчас туда сливаются канализационные стоки!

В советские времена расход минеральной воды строго контролировался Западно-Казахстанским территориальным управлением охраны и использования недр. Ведь минеральные воды источника истощаемы, а это такое же полезное ископаемое как нефть, газ и другие наши богатства. В то время все действующие и законсервированные скважины с минеральной водой были на учете. Дебет скважин постоянно замеряли. А функционировавший в то время Шалкарский завод по розливу минводы принуждали, давая предписания, использовать всю самоизливающуюся воду путем наращивания мощностей производства. Если в 1980 году мощность завода была 1,5 млн бутылок в год, то в 1990-м она достигла уже 7 млн бутылок в год.

Чем наша вода уникальна? Минеральная вода «Челкарская», так она называлась и была известна в СССР, лечебно-столовая, по своему составу гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, ее рекомендовали при многих болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, нарушении обмена веществ и других внутренних болезнях.

По химическому составу она идентична таким известным минеральным водам, как «Ессентуки №4» и «Арзни» Кавказских минеральных вод, а также известной уже 125 лет минеральной воде «Карачи» из Новосибирской области. Все это подтверждается химическими исследованиями Ленинградского института курортологии, проведенными в советские времена. О бальнеологических и других свойствах нашей воды есть медицинское заключение отдела курортологии КазНИИ кардиологии и внутренних болезней. Минеральная вода оказывает на организм человека благотворное воздействие при различных заболеваниях. Это объясняется наличием в ее составе различных солей, микроэлементов и газов. Например, соляно-щелочные воды типа ессентукских, железноводских и челкарских представляют собой своеобразное сочетание двух типов вод, обладающих противоположным физиологическим воздействием. Эти воды в равной мере полезны при заболеваниях желудка как с повышенной, так и с пониженной кислотностью.

С распадом Союза пришла ПРИХВАТизация, и началась закулисная смена хозяев собственником завода. В то время еще в Челкаре оставался костяк специалистов, работавших много лет на этом заводе, которые могли восстановить и запустить производство когда-то известной на весь Советский Союз минеральной воды под брендом «Челкарская минеральная вода».

Сейчас уникальный завод закрыт. С 90-х годов в производство никто никаких средств для его нормального функционирования не вкладывал. Были лишь попытки реанимации производства, которые из-за отсутствия специалистов и недостаточности средств были обречены на неудачу. И как результат, сейчас минеральной водой поправляют здоровье не люди, а… шалкарские верблюды. Производство минеральной воды на автоматических линиях розлива технически довольно сложная работа, справиться с ней могут только грамотные, обученные специалисты (надеюсь, что такие еще остались в городе). Считаю, надо срочно принимать меры для реанимации, восстановления и подъема производства минеральной воды из шалкарского источника. В районном центре появились бы так нужные рабочие места. При Союзе на минеральном заводе в 2 смены работали около 50 человек.

Шалкар должен стать вторым Сарыагашем. Все предпосылки для этого есть. Благо, запасы воды большие: бассейн Челкарской синклинали шириной от 36 м до 150 м, под кровлей на глубине 60-90 м глубиной 270-290 м тянется от Шалкара до Аральского моря.

Только одного я опасаюсь, что после этой публикации может начаться новая закулисная возня. Диктуемая вовсе не заботой о здоровье людей, а чьими-то меркантильными интересами.

В 1975 году мы с супругой были в Свердловске и очень удивились, когда увидели нашу челкарскую воду аптеках. Ее отпускали больным по рецепту врача. А сейчас…

Еркен Джайымбаев, директор цеха по розливу минеральной воды в 1985-1990 гг.:

« Я проработал на заводе 9 лет, был инженером по оборудованию, потом директором. Считаю, надо принимать все необходимые меры для реанимации этого уникального производства. Я бы с огромным желанием взялся за это, но нужны инвестиции».