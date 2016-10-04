Скромные актюбинские спонсоры

В последнее время в Актобе появляются новые объекты. В позапрошлом номере Адина Жасаганбергенова писала про гигантский тюльпан на трассе в аэропорт и местный «Биг Бен» на перекрестке Абулхаир хана и Молдагуловой, в этом номере я сходила на открытие обновленного фонтана на проспекте Абая. Теперь под стать переливающемуся с недавних пор зданию акимата сверкает фонтан.

Музыкальный фонтан получился роскошный. Приятные впечатления остались от качества его работы до музыкальной подборки. Но, глядя на эту красоту, меня не покидало видение льющихся денег.

«Можно узнать, сколько детских садов можно построить за один такой фонтан?» – саркастически заметила женщина на открытии.

«Cколько же в области денег, что такие фонтаны ставим», – рассуждал пенсионер.

«Сметную стоимость в студию старого фонтана и нового», – сразу же написал комментатор Vendetta на нашем сайте.

Сначала я хотела ответить ему в комментарии, но таким вопросом задаются не только посетители нашего сайта. Поэтому отвечу всем здесь. Нам не озвучили его стоимость, а также не назвали цену тюльпана и часов. Они созданы не за бюджетные средства, а спонсоры оказались скромными. Хотя скромность в итоге уже порождает слухи о каких-то запредельных ценниках, но я не буду их распространять.

Но формулировку «Фонтан построен в рамках социальной ответственности бизнеса» я сама не до конца понимаю. Каким образом социальная ответственность в людях просыпается? Раз у нас в городе это так актуально, возможно, в ее рамках можно делать что-то не только красивое, но и полезное? Например, на улице все холоднее, было бы здорово построить для города приют для бездомных животных. При желании спонсора, хоть с подсветкой.