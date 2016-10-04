Героиню сериала «Медсестра» да в актюбинскую бы больницу

С огромным удовольствием смотрела сериал «Медсестра» на Первом канале. Кто часто имеет дело с нашей медициной, знает, какое это жесткое испытание: начиная от стойки регистратуры, где медсестра-овчарка запросто укусит зазевавшуюся бабку, и до стационара, где вечно мест свободных нет. Мне кажется, проще к президенту на прием попасть, чем в родимое отделение любой больницы прорваться: надо предъявить квитанцию об оплате, направление от врача, пропуск на вахте, между делом сунуть дежурной шоколадку, переобуться, переодеться, да в строго положенные часы явиться. А пока это заветное время не пришло, тихо сиди, смирно терпи, молча очереди дожидайся. А тут смотришь и сердце от восторга замирает – люди, как в метро, хаотично носятся по отделению и никому дела нет, кто ты и зачем сюда явился.

Наверняка приятно, когда тебе всецело доверяют. Хоть в операционную, хоть в реанимацию – иди прямо с улицы, в чем ты есть: грязный, обутый, с родными общайся. Если с друзьями никак не расстаться, так не беда, ребята, всей толпой идите, больному положительные эмоции только на пользу! Хочешь к хирургу во время операции обратиться – пожалуйста, только в ухо громче кричи и стой рядом, спрашивай обо всем, что в голову взбредет, никто слова дурного не скажет. Более того, милосердный персонал за пациентов борется, как за детей родных: если люди лечиться отказываются, убегают, так они их уговаривают, для солидности с главврачами на личных авто домой приезжают, слезно убеждают поправку здоровья не игнорировать. Собирают раненых и страдальцев с улиц, как щенков и котят, и к себе в отделение тащат. А уж если кто помрет, на кладбище персонально по-божески прощаются.

Где такое видано? Во сне, да и только! У нас медсестры в униформу так упакованы, что если б не торчали глаза-пулеметы над маской, то сразу и не понятно, где у нее зад, где перед расположены. Этакие бесформенные белые кульки неопределенного возраста. На семь бед один ответ: «Нам это знать не положено, врач придет – скажет!» В сериале, к счастью телезрителей, медсестры подобраны, словно для услады глаз – грациозно бегают по отделению молодые, красивые, стройные, с развевающимися на полметра волосами и распахнутыми халатиками, то грудь для дела обнажат, то коленки. Ах! Совершенство! Внимательные, ласковые, ангелоподобные. Они фору дадут и врачам, умницы такие, все знают, все умеют, без лишних сомнений, на лету, конвейером оперируют, пациентам на человеческом языке суть недуга объясняют. Девушки управляются с больными любой степени тяжести и профиля в два счета просто волшебно. От восхищения дух захватывает! Огромная благодарность создателям сериала, в котором реально воплотились, возможно, все самые заоблачные мечты и смелые фантазии безутешно страдающих пациентов. Нам есть к чему стремиться! Вот хоть бы одну такую медсестру к нам в мин­здрав!