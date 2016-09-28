Готовый корм или натуральная пища для кота?

Взяли котёнка и столкнулись с неожиданной проблемой – чем его кормить. Ест он пока всё, даже варёную морковь и суп. Но вряд ли для кота это полезно. Хотели для удобства перевести его на готовые корма, так друзья напугали. У них кот теперь ничего, кроме готового корма, не ест, может несколько дней голодать. Чем кормить кота, что нельзя ему давать?

–Арман

- От качества питания зависят внешний вид и самочувствие вашего питомца. У здоровой, ухоженной кошки шерсть должна лосниться, животное должно быть упитанным, – рассказала владелица питомника британских кошек «Edemi la Ton» Наталья Жураков­ская. – Готовые корма бывают разных классов, самые лучшие премиум и суперпремиум-класса не вызывают привыкания, содержат необходимые витамины и питательные вещества в нужных пропорциях. Но высокого класса корма дорогие, в среднем килограмм стоит от 2 тысяч тенге и выше. Существуют готовые корма хорошего качества эконом-класса, один килограмм стоит в среднем около тысячи. Продают их в основном в зоомагазинах. При выборе корма обращайте внимание, какой в нем процент мяса. Его должно быть не менее 30%.

Основные проблемы у кошек вызывают дешевые корма. Среди них существуют такие, которые вызывают привыкание, и переключить кошку на другое питание очень сложно. В дешевых кормах мало полезного, но много ароматизаторов. Такие корма могут вызывать мочекаменную болезнь и другие проблемы со здоровьем. Поэтому при выборе корма можете посоветоваться с ветеринарами или почитайте отзывы в Интернете.

Если ваш питомец питается натуральной пищей, помните, что основной его рацион – это мясо, несколько раз в неделю можно кошку кормить рыбой. Никакой картошки, теста, макарон быть не должно. Допустимо добавлять в меню кошки каши, но не более 10% от общего рациона. Можно давать сырые перепелиные яйца, желток куриного яйца и кисломолочную продукцию в разумных пределах.

Распространенное убеждение, что кошкам нужно молоко, – заблуждение. Прикармливать месячных котят можно 10%-ными качественными сливками, но не более месяца. В природе взрослые кошки молоко не пьют, необходимости в молоке у них нет. Многие кошки не могут переваривать молоко, страдают расстройством желудка, рвотой.

Категорически нельзя давать кошкам сгущенное молоко, оно вызывает сильное расстройство желудка.

Кроме того, если ваш питомец на натуральном питании, добавляйте витамины, выбрать их вам помогут в любом зоомагазине.