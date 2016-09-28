Студенты встретились с олимпийцами

14 сентября в ЗКГМУ прошла встреча студентов мед­университета с участниками Олимпийских и Азиатских игр.

На встречу пригласили Гульнар Куширбаеву, мастера спорта международного класса по борьбе дзюдо, 7-кратную чемпионку РК по дзюдо и бронзового призера чемпионата мира по самбо, Жузимгуль Науханову, мастера спорта по дзюдо и чемпиона Казахстана по борьбе на поясах. А также были Рустам Ибраев, заслуженный мастер спорта по борьбе дзюдо, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо и чемпиона РК по дзюдо. И Айдана Намазбаева, мастер спорта по борьбе на поясах, 2-кратный бронзовый призер ЧМ по борьбе на поясах, серебряный призер чемпионата Азии по борьбе на поясах, которая завоевала лицензию на участие в Азиатских играх в закрытых помещениях.

На встрече студенты задавали разные вопросы об Олимпийских играх, питании, допинге, рекордах казахстанских спортсменов.

Как сообщил Рустам Ибраев, Олимпийские игры были хорошо организованы. Но для участников самым важным были результаты.

Руководитель спортивного клуба «Сункар» Дмитрий Абрамов призвал студентов активно участвовать в спорте. Для этого в ЗКГМУ действуют 25 спортивных кружков по таким видам спорта, как борьба на поясах, армрестлинг, волейбол, тхэквондо, черлидинг, настольный теннис, легкая атлетика и другие виды спорта.

В Актобе приехала сборная в составе 20 человек, которая завоевала первое место на кубке Казахстана по борьбе на поясах. Соревнования прошли 11-12 сентября в Жанакоргане в Кызылординской области. В составе спортсменов была и студентка ЗКГМУ имени М. Оспанова Жузимгуль Науханова (4 курс факультета «Стоматология»). Науханова в весовой категории свыше 76 килограммов в личном первенстве завоевала 2-е место на кубке РК. Теперь актюбинские спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионате мира по поясовой борьбе, который пройдет в декабре в Оренбурге.