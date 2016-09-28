Слепой малышке Саулемай сделали 3 операции и ещё нужна помощь

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Слепой малышке Саулемай сделали 3 операции и ещё нужна помощь

На фото: 30 августа Саулемай сделали операцию на левый глазик. Сейчас девочке 11 месяцев, ей предстоит перенести еще 4 операции.|| Фото автора

Наша дочь Саулемай с рождения незрячая. У нее врожденный увеит, отслойка сетчатки обоих глаз, то есть слепота. В прошлом месяце был клич о помощи для нашей девочки Саулемай. Благодаря помощи читателей газеты «Диапазон» и жителей Актобе мы съездили в Санкт-Петербург. 30 августа сделали операцию на левый глазик нашей дочки. Операция прошла успешно. Теперь нас пригласили на следующую операцию в феврале следующего года, она по счету 4-я. По словам врачей, сначала будут оперировать левый глаз, а через неделю правый глаз.

Нам сказали, что еще будут 4 операции. Как бы печально это ни звучало, мы хотим подарить нашей девочке возможность увидеть мир своими глазками… И вот нам опять приходится просить о материальной помощи. Так как нам не справиться самим.»

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