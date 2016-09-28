Дети возвращаются в темноте из-за санитарных правил

В газете «Диапазон» №38 от 22.09.2016 в рубрике «Народный репортер» была публикация «Алгинские школьники будут возвращаться домой в темноте». По словам жительницы Алги, расписание составлено так, что последний урок заканчивается в 20:10. Из-за этого дети будут возвращаться домой поздно вечером.

ОТВЕТ: – Расписание звонков составлено на основании приказа министерства национальной экономики РК от 29.12.2014 года №179. «Продолжительность перемен между уроками для учащихся всех видов общеобразовательных организаций составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается (после 2-го и 3-го уроков) устраивать две перемены по 20 минут каждая. Перемены проводят при максимальном использовании свежего воздуха в подвижных играх.

Также между сменами предусматривают перерыв продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания. Организации образования района обязаны соблюдать данные санитарные правила.