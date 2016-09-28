В Актобе начали готовить военных медиков

На фото: На новом факультете в Актобе сейчас учатся 43 курсанта. || Фото автора

Впервые в Казахстане начали готовить военных медиков на базе двух вузов – военного института сил воздушной обороны им. Т.Бигельдинова и Западно-Казахстанского государственного медуниверситета им. М.Оспанова. После обучения они будут служить в военных госпиталях. Ранее на военных медиков казахстанцы учились в военно-медицинской академии в России.

На новом факультете в Актобе сейчас учатся 43 курсанта (1-го и 2-го курса в казахской и русской группах) по гранту. Знания в области медицины курсанты получают в стенах ЗКГМУ на факультете общей медицины, где есть необходимое для обучения оборудование, литература и кадры.

По словам курсанта 1-го курса ВИСВО Алдара Менеева, стать офицером и медиком он мечтал с дет­ства. Для этого он окончил специализированный лицей для одаренных детей.

– Это мечта с детства: стать врачом и носить погоны. В нашей семье пока нет врачей и военных. Главное, что мне нравится в этой профессии, – это помогать людям. Не дай бог, если война будет, мы первыми пойдем. Но мне не страшно. Всю неделю мы учимся в ЗКГМУ, а в субботу проходим обучение в ВИСВО по вооружению, изучаем военное право, устав, строевую подготовку, морально готовимся к военной жизни, каждое утром бегаем и выполняем физические упражнения.

Выпускники ЗКГМУ уже сегодня работают в войсковых частях РК. К примеру, начальник военно-медицинского управления пограничной службы КНБ РК подполковник медицинской службы Махаббат Балтабаев окончил ЗКГМУ и прошел специализацию на военного медика. Свою службу он начал в уральском пограничном отряде в 1999 году. За годы службы на пограничной заставе подполковнику Балтабаеву приходилось сталкиваться с разными неординарными случаями. В 2002 году он принимал роды у супруги военного прямо на погранзаставе. Родильный дом находился в 160 км от заставы и эвакуировать роженицу уже было невозможно. Родилась доношенная и здоровая девочка. Сегодня ей 14 лет.

В экстренных ситуациях Махаббат Балтабаев оказывал помощь и гражданским. Это семьи чабанов, которые жили около пограничной заставы. Бывали случаи, когда приходилось эвакуировать из здания застав травмированных и раненых военных с огнестрельными ранениями.

По словам подполковника Балтабаева, служить военным врачом благородно и престижно. Военный врач должен быть универсалом. Он должен уметь принимать роды, оперировать, быть готовым оказать помощь раненому и вынести его с поля боя.