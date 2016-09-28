Двух актюбинцев арестовали на 5 суток за долги «Трансэнерго»

Тепловики отрезали трубы у 111 актюбинцев и подали в суд 2 тысячи исков.

40 миллионов тенге задолжали актюбинцы за тепло и горячую воду. С июля 4 мобильные бригады «Трансэнерго» отрезают злостных неплательщиков от тепловой энергии и горячего водоснабжения. На сегодня у 111 абонентов уже отрезали трубы от подачи горячей воды. С начала года компания направила в суд 2151 исковое заявление. Одного абонента суд оштрафовал на 10 МРП, а двоих арестовал.

25-летнего Александра Шалгинова по иску коммунальщиков арестовали на 5 суток после 2 лет судебных разбирательств. Он должен около 240 тыс. тенге. Второй должник, 38-летний Алексей Шевченко, должен почти 260 тыс. тенге. Суд вынес решение погасить долг в феврале 2014 г.

С сентября мы объявили о проведении акции по списанию пени у абонентов с просроченной задолженностью. Если абонент полностью погасит долг в сентябре, то сумма пени будет списана.»