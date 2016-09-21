Шести детям сняли жильё и ремонтируют их дом

На фото: 3-летняя Индира (с рюкзаком) и 4-летняя Инжу (в яркой рубашечке) пойдут в детский сад №13. Ранее они не были прописаны и даже не стояли в очереди на детсад. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Актюбинские волонтёры и предприниматели сняли 3-комнатную квартиру для шести детей, которые жили без родителей. В их недостроенном доме делают ремонт и проводят газ, передаёт корреспондент «Диапазона».

Шесть детей, им от 7 месяцев до 18 лет, жили одни в холодном доме с бетонным полом, без газа, воды, еды и одежды недалеко от Центрального рынка и горакимата Актобе. Их мать давно уехала «на заработки», а отец-таксист попал в больницу с инсультом («Д» №37 «Шесть детей живут в недостроенном доме без родителей»).

Социальные работники обследовали положение семьи Бакита Шинибекова. Оказалось, у детей не было прописки. Акимат предложил главе семейства устроить 3-летнюю Индиру и 4-летнюю Инжу в детсад с 5-дневным пребыванием. Но Бакит Шинибеков отказался. Сейчас детей определили в детсад №13, их прописали, грудной ребенок получает бесплатно дет­ские смеси.

– Дети переехали в съемную квартиру, вчера они ночевали в коттедже у предпринимательницы, которая захотела помочь им. Волонтеры нашли квартиру, договорились с хозяевами. Отцу предлагали разные варианты помощи. Волонтер хотела забрать детей и возить их в школу сама. Отец отказался. Он хотел, чтобы жилье было возле школы. В любом случае, с детьми рядом представители школы, опеки, они контролируют весь процесс. Квартира 3-комнатная, полностью меблированная. Дети чистые, беленькие, красивые, – рассказывает Ботагоз Бисенова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних горакимата.

Акимат собрал всех волонтеров и предпринимателей, которые захотели помочь семье в строительстве дома, распределили обязанности.

– Это облегчит работу, а то, когда просили газовую плиту, принесли сразу четыре. Кто-то взял на себя крышу дома, кто-то облицовку, кто-то газификацию. Подключился «Нур Отан», они хотят сделать внутреннюю отделку дома. Решен вопрос об оплате обучения старшей дочери Сапаркуль. Сейчас задают много вопросов. Как мать была в прошлом году, если ребенку 7 месяцев? Я могу это пояснить: да, мать приезжала в прошлом году. А отец в марте ездил к ней, привез 4-месячного ребенка. Никто не может осуждать мать, всякое в жизни бывает. Когда она приедет в октябре в Актобе, мы предложим ей работу. Когда отец поправится, предложим ему работу через собес.

Волонтер Дархан порадовал новостью, что примерно через 20 дней семья сможет вернуться к себе домой. К этому времени планируют закончить строительные работы.