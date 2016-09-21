Во дворе грязь и помои

Автор:
Во дворе грязь и помои

На фото: Актобе. Ул. Бр. Жубановых, 298 к.3 В центре двора 24 мусорных контейнера, огромные лужи, помои, где кормят голубей. Асфальт и перенос контейнеров акимат не обещает. || Фото автора

Мы живем в доме 298, к. 3 по ул. Бр. Жубановых. Во дворе грязь. Двор наш не ремонтировался со времен сдачи домов. В центре двора 24 мусорных контейнера! Рядом деревья, трансформаторная будка, над контейнерами висят провода. Живем в постоянном страхе: если мусор загорится, огонь может легко перекинуться на деревья и будку. Представляете, что будет!

Проезжающие через двор машины вываливают мусор в наши контейнеры. Рядом еще мини-рынок. Весь мусор оттуда тоже несут в наши контейнеры. Тут же выливают помои: кормят голубей. И через эту антисанитарию дети идут в школу №1, образовательный центр «Асерас». Ну а мы несем грязь домой, дышим этим зловонием. Почему нельзя контейнеры перенести в другое место?

– Сауле

ОТВЕТ: – Для переноса мусорных контейнеров, установленных недалеко от дома 298, к.3 по ул. Бр. Жубановых, другого места нет, – ответили в городской жилищной инспекции. »

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2016, 22:14
  
Наводить порядок в Актобе будут управляющие компании. Как их найти и что они могут? 7
30.08.2016, 19:45
  
В Актобе хотят делать деньги из мусора 3
27.08.2016, 14:06
  
В Актобе начинают строить мусоросортировочный комплекс 5
01.06.2016, 15:45
  
Мусор от ремонта дороги выбросили на другую улицу
09.05.2016, 18:11
  
На улице Ломоносова может размыть саманный дом
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Шести детям сняли жильё и ремонтируют их дом
Как защитить женщин и детей от насилия?
Оскорбляют по СМС? Юрист подскажет, что делать
Дети войны: Мы заплатили в войну. Брать с нас деньги в автобусах несправедливо
В Шубаркудуке воду обещают в 2017 году
У учителя из Карабутака опухоль мозга. Нужны деньги
20 лет на шабашках. Какую пенсию я получу?
Школу построят через год. Пока дети учатся в больнице
Чиновники в Актобе сделают водопад, покажут Лувр
Добро пожаловаться