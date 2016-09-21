Во дворе грязь и помои

На фото: Актобе. Ул. Бр. Жубановых, 298 к.3 В центре двора 24 мусорных контейнера, огромные лужи, помои, где кормят голубей. Асфальт и перенос контейнеров акимат не обещает. || Фото автора

Мы живем в доме 298, к. 3 по ул. Бр. Жубановых. Во дворе грязь. Двор наш не ремонтировался со времен сдачи домов. В центре двора 24 мусорных контейнера! Рядом деревья, трансформаторная будка, над контейнерами висят провода. Живем в постоянном страхе: если мусор загорится, огонь может легко перекинуться на деревья и будку. Представляете, что будет!

Проезжающие через двор машины вываливают мусор в наши контейнеры. Рядом еще мини-рынок. Весь мусор оттуда тоже несут в наши контейнеры. Тут же выливают помои: кормят голубей. И через эту антисанитарию дети идут в школу №1, образовательный центр «Асерас». Ну а мы несем грязь домой, дышим этим зловонием. Почему нельзя контейнеры перенести в другое место?

– Сауле

ОТВЕТ: – Для переноса мусорных контейнеров, установленных недалеко от дома 298, к.3 по ул. Бр. Жубановых, другого места нет, – ответили в городской жилищной инспекции. »