В День семьи мамам и детям устроили праздник

9 сентября в конференц-зале библиотеки им. С.Жиенбаева прошла благотворительная акция общественного объединения «Центр поддержки женщин города Актобе», посвященная Дню семьи «Отбасы аялы алакан мекени». Участниками акции стали женщины и дети, которые получали юридическую и психологическую помощь в нашем центре. Цель акции достаточно проста: рассказать о ценности семьи, о заботе друг о друге.

На праздник пришли многодетные родители, дети-инвалиды, дет­ки из общества слепых и глухих. Всего на празднике было 28 детей и 16 родителей.

Всем детям подарили подарочные сертификаты на сумму 250 000 тенге, организовали праздничную анимационную программу, где все дети вместе играли и танцевали, получили абонементы в развлекательный комплекс в парке имени Первого президента.

Акция прошла в очень теплой и праздничной обстановке, родители благодарили организаторов мероприятия. Спамбетова Айя, девочка с ограниченными возможностями, прочитала стихотворение «О маме».

– Я мама ребенка-инвалида Айи Спамбетовой, – говорит Сандугаш Спамбетова. – Благодарим от всей души и от всего сердца за организацию праздника. Такие мероприятия необходимы. Сколько бы женщины ни доказывали бы свою силу, в душе все мы слабые и нежные существа.