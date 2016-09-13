Потерялся в жизни? Спроси дорогу у юриста

Смогут ли конфисковать жильё, если его получил человек, который сидит в тюрьме? Что делать, если аферист не отдаёт деньги? Как поступить, если заработную плату до сих пор не выплатили? На юридические вопросы читателей газеты «Диапазон» отвечает практикующий юрист Алёна Дуля.

Можно ли устроиться на работу в другой стране, не уволившись

с прежней?

Я в скором времени переезжаю в Российскую Федерацию. Смогу ли я устроиться на работу, при этом не увольняясь? Аналогичная сфера деятельности.

– Алексей

А.Л.: – Какая бы сфера ни была, оформить прекращение трудовых отношений по прежнему месту работы придется. Трудовое законодательство Российской Федерации отличается от трудового законодательства Республики Казахстан. Проживая в РФ, вы будете обязаны соблюдать законодательство этой страны. Сейчас на вас распространяется законодательство РК.

Отдала большую сумму денег и не могу получить обратно

Моя сестра попалась на уловку афериста, отдала очень большую сумму денег. Живет она в другом городе. Сестра наняла адвоката, потом подала в суд заявление. Он все равно не платит. Нам посоветовали обратиться в полицию и написать на него заявление. Но сестре сказали, что ничего не могут предпринять, потому что ее дело квалифицируется как гражданское. Можно ли сделать наоборот: квалифицировать его из гражданского дела в уголовное?

– Аноним

А.Л.: – Можно рассматривать этот случай как уголовное правонарушение, если есть состав преступления. Если его нет, то это рассматривается как гражданское дело. Если у вас была судебная тяжба, то судом вынесено решение. Если решение в вашу пользу, нужно обратиться к судебному исполнителю. Он возбудит исполнительное производство и предпримет все меры для принудительного исполнения решения суда.

Уволился из ТОО, а зарплаты до сих пор нет

В прошлом году я работал в ТОО, потом написал заявление по собственному желанию. Еще до увольнения задерживали заработную плату и сейчас до сих пор выплат никаких не поступало. Трудоустройство было официальное. Руководство отказывается выплачивать задолженность, они ссылаются на отсутствие денежных средств. Что можно сделать в таком случае? Увольнялся я не один, второму человеку все выплатили недавно, а мне отказываются. Стоит ли мне писать заявление в прокуратуру, в налоговую и в прочие инстанции, включая СЭС, так как было вредное производство? Могу ли я требовать моральный ущерб?

– Аноним

А.Л.: –Вам следует обратиться в департамент труда. По вашему заявлению будет проведена проверка на предприятии. В случае наличия задолженности предприятию будет предписано ее погасить. Другой вариант – требовать погашения задолженности и законной пени через суд. К исковому заявлению нужно приложить все документы, которые подтвердят законность ваших требований (трудовой договор, расчет задолженности и др.). По результатам судебного разбирательства вы получите решение суда. В дальнейшем, если предприятие не исполнит добровольно решение суда, вы сможете рассчитывать на его принудительное исполнение через исполнительное производство.

Смогут ли конфисковать родительский дом?

Мне 19 лет и у меня очень сложная ситуация. Пару месяцев назад у меня скончалась мама, отца я не помню, он отбывает срок в тюрьме. Квартира была на маме, но мы с папой тоже прописаны. Я хотела бы спросить: а кто теперь будет хозяином квартиры? Папа или я? И если вдруг жилье теперь отца, не заберут ли его у него? Когда его судили, была конфискация имущества. Но квартиру тогда не трогали, потому что она ему не принадлежит.

– Аноним

А.Л.: – Из вопроса видно, что мама завещание не составила. Тогда вы сможете вступить в наследование по закону. В соответствии со ст. 1061 ГК РК: «В первую очередь право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя, в том числе родившиеся живыми после его смерти, а также супруг (супруга) и родители наследодателя». В случае, если ваш отец не состоял на момент смерти матери в зарегистрированном с ней браке, то к наследованию он допущен не будет. Вам необходимо подготовить пакет документов для вступления в наследство. Наследство открывается по истечении 6 месяцев со дня смерти наследодателя. После получения свидетельства о праве на наследство вы оформите его на себя. Конфискации квартира подлежать не может, так как на момент конфискации ему не принадлежала. Конфискация уже приведена в исполнение.

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