Родители «хрустальной» девочки Асии благодарят за помощь

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Родители «хрустальной» девочки Асии благодарят за помощь

Мы писали о дочери Асие, ей всего 1,2 годика. К сожалению, сейчас она болеет. Впервые перелом случился в 6 месяцев. У Асии ломались рука, обе ноги, ребра. Всего было 7 переломов. У нее редкая болезнь «несовершенный остеогенез, 4 тип». Болезнь генетическая, больных называют хрустальными.

Асию еще можно спасти, московские врачи заверили нас в этом. Мы хотим выразить благодарность людям, которые помогли нам: Бектай принес 10 тысяч тенге, Болат и Руслан – по 5 тысяч тенге, Антон – 110 тысяч тенге, Сулушаш – 10 тысяч тенге и одноклассники – 65 тысяч тенге. Также спасибо пенсионерке Ильмире за 2 тысячи тенге, она получает минимальную пенсию и все же оказала нам помощь.

И в дальнейшем мы будем благодарны всем добрым людям. Благодаря вам у нас появилась светлая надежда на выздоровление нашего ребенка.

САЙДАКЫМЕТОВ АСЛАН МАУСЫНБАЕВИЧ Номер уд.личности 040338108.ИИН 811219300280 АО «Народный Банк Казахстана». Валюта счета KZT. Номер текущего счета в карточной базе КZ906010002003760977 Номер карточки к данному текущему счету в карточной базе 4402 5735 6078 2973

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