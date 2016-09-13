Маме с двумя детьми из сгоревшего дома на Вохре помогают актюбинцы

На фото: Галине Приходченко актюбинцы помогают. Но семья бедствует, иногда они спят прямо на пепелище, иногда их принимают на ночь добрые люди. || Фото из архива «Д»

В газете «Диапазон» №35 была статья «Жительница Вохры после пожара осталась с детьми на улице» о моей ситуации, я и мои двое детей остались без крыши над головой. Пожар, который произошел 5 июля, унес с собой все. От дома остались лишь обгоревшие стены.Сгорела одежда, документы, детские вещи, вся бытовая техника и моя месячная зарплата 20 тысяч тенге…

Спасибо читателям за помощь. Пенсионеры предлагали забрать у них шифер, саман. К сожалению, у меня пока нет возможности забрать стройматериалы. Некому строить. Нет машины и денег на такси. Это очень дорого. Добираюсь всегда на автобусах и пешком.

Хочу поблагодарить от души юную Айзаду, она принесла 1 тысячу тенге. Жаркынай принесла вещи для меня и моего сына, одна бабушка принесла 3 тысячи тенге, также в редакцию обратилась оценочная компания ТОО «К и Береке» – 10 тысяч тенге, купили нам продукты и одежду. Анонимно помогли с теплыми вещами для всей семьи, еще одна женщина купила нам с дочкой по новой куртке, сыну привезла вещи, обувь, помогла нам материально – 18 тысяч тенге. Спасибо всем, кто помогает мне и детям. »

Желающие помочь семье Галины Приходченко могут обратиться в редакцию газеты «Диапазон» по адресу: Актобе, Есет батыра, 99 или позвонить по телефону: 959-738, 8 775 797 03 15