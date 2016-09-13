Как попасть в школу юных лётчиков?

На фото: В школу юных летчиков принимают учеников 9-х классов, которые будут продолжать обучение в 10-11 классах. || Фото из архива газеты «Диапазон»

В будущем сын хочет стать пилотом, мы с мужем решили его отдать в школу юных летчиков. Хотелось бы узнать, когда будет набор, куда нужно обращаться и какие документы принести.

– Лидия

Ответ: – Школа юных летчиков имени В.И. Пацаева как раз объявляет набор на новый 2016-2017 учебный год. Принимаются учащиеся 9-х классов средних школ Актобе, которые будут продолжать учебу в 10-11 классах, годные по состоянию здоровья к летной работе. Организационное собрание будет 28 сентября в 15:00 в школе юных летчиков по адресу: проспект Абая, 24/1, кв.77. Справки по телефону 56-49-37, мобильный 8 705 872 20 98 и 8 777 110 07 03. При себе нужно иметь копию табеля за 8 класс, медицинскую справку формы №086У и копию свидетельства о рождении, – ответил и.о. директора Актюбинской школы юных летчиков имени В.И.Пацаева Болат Кайпанов. »