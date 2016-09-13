Дети сами закрыли дверь на защёлку. Замки с дверей уже сняты

На фото: Воспитательница и няня получили выговор после инцидента с захлопнувшейся дверью. || Кадр с видео

В газете «Диапазон» №36 была публикация «Мамы сняли на видео, как детей в детсаду оставили одних в закрытой комнате», где говорилось, что в дет­ском садике «Асель» дети остались одни, за воспитателем захлопнулась дверь группы. Дети плакали и звали через окно родителей. Родители жаловались, что за 2 месяца сменились 4 воспитателя, в туалете грязно, лежат обмылки хозяйственного мыла, на 30 детей 10 полотенец, а руководства нет на рабочем месте.

Частный детский сад «Асель» начал свою учебную деятельность с 1 июня 2016 года. Детская площадка очень просторная, с беседками и песочницами. Общая мощность рассчитана на 320 мест. Функционируют 9 групп, из них 6 групп с казахским языком обучения и 3 группы с русским языком обучения. По стандарту обучение 3-язычное. Это не типовой детский сад, а государственно-частное предприятие, которым руководит учредитель. Здесь созданы все условия для открытия садика именно в этом районе.

Инцидент с дверью был зафиксирован 2 месяца назад, дети действительно остались в группе. Но никто дверь не запирал на ключ, дети сами закрыли дверь на защелку. При этом никто не пострадал. Были приняты соответствующие меры, воспитатель и няня получили выговор. Все замки с дверей сняты. В каждой группе есть вода в бутылях, а также кипяченая вода. В туалете есть туалетная бумага, есть полотенца. Не было обмылков, мыло поделили на куски.

Сейчас все недоразумения решены. Детский сад всех устраивает, здесь все условия для пребывания детей.

7 сентября провели родительское собрание дет­ской группы «Солнышко», было решено, что садик будет работать. Есть докладная записка от 07.09.2016 года для газеты «Диапазон» и подпись 23 родителей о дальнейшем функционировании садика.