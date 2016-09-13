Помогли отцу-одиночке собрать детей в школу

На фото: Жибек Бактыбаева со своей опекуншей Сабилой Сундетовой. Девочку 9 лет назад взяли под опеку. || Фото предоставлено АО «Трансэнерго»

Работники АО «Транс­энерго» собрали 700 тысяч тенге и помогли детям собраться в школу по акции «Дорога в школу».

46-летний Рахат вот уже 6 лет самостоятельно воспитывает трех детей. Его супруга ушла из дома, оставила детей и ни разу не появлялась. Сейчас самой старшей дочери 20 лет, сыну – 14, а Данагуль в этом году пошла в 7-й класс. Семья живет в 40 км от Актобе, в поселке Шамши Калдаякова. Раз в три дня глава семейства приезжает на смену. Почти 20 лет он трудится в АО «Трансэнерго», он оператор котельной микрорайона Батыс-2.

– Когда жена бросила нас, я потом еще больше 5 лет искал ее, чтобы официально оформить развод. И только в этом году дело сдвинулось с места, удалось собрать необходимые документы, подписи, которые требуются с ее стороны, – рассказывает отец-одиночка.

Одному родителю сложно подготовить детей к новому учебному году. Ведь требуется не только новая школьная форма, но спортивная одежда, обувь, канцелярские принадлежности. Все это помогли приобрести сотрудники «Трансэнерго» с проф­союзной организацией «Жолдастар».

– В этом году мы увеличили список детей, которым оказываем помощь, почти втрое. Подсчитали, что для подготовки к школе каждому ученику нужно 50 тысяч тенге. Необходимые товары мы приобрели не только для 9 детей сотрудников «Трансэнерго», но и для 5 школьников из малообеспеченных и многодетных семей Актобе, – рассказала начальник отдела кадров АО «Трансэнерго», и.о. председателя профсоюзной организации «Жолдастар» Надия Бекмеева.

У Сабилы Сундетовой полная семья, но у супруга инвалидность, он получает пособие чуть больше 20 тысяч тенге. Сама Сабила работает уборщицей. 9 лет назад они взяли опекунство над своей племянницей Жибек.

– Растим ее с младенчества. Не балуем, но нужное покупаем. Все ведь дорожает. Хорошо, что предприятие помогает, – говорит Сабила апа.