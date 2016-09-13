Помогли отцу-одиночке собрать детей в школу

На фото: Жибек Бактыбаева со своей опекуншей Сабилой Сундетовой. Девочку 9 лет назад взяли под опеку. || Фото предоставлено АО «Трансэнерго»
Работники АО «Трансэнерго» собрали 700 тысяч тенге и помогли детям собраться в школу по акции «Дорога в школу».
46-летний Рахат вот уже 6 лет самостоятельно воспитывает трех детей. Его супруга ушла из дома, оставила детей и ни разу не появлялась. Сейчас самой старшей дочери 20 лет, сыну – 14, а Данагуль в этом году пошла в 7-й класс. Семья живет в 40 км от Актобе, в поселке Шамши Калдаякова. Раз в три дня глава семейства приезжает на смену. Почти 20 лет он трудится в АО «Трансэнерго», он оператор котельной микрорайона Батыс-2.
– Когда жена бросила нас, я потом еще больше 5 лет искал ее, чтобы официально оформить развод. И только в этом году дело сдвинулось с места, удалось собрать необходимые документы, подписи, которые требуются с ее стороны, – рассказывает отец-одиночка.
Одному родителю сложно подготовить детей к новому учебному году. Ведь требуется не только новая школьная форма, но спортивная одежда, обувь, канцелярские принадлежности. Все это помогли приобрести сотрудники «Трансэнерго» с профсоюзной организацией «Жолдастар».
– В этом году мы увеличили список детей, которым оказываем помощь, почти втрое. Подсчитали, что для подготовки к школе каждому ученику нужно 50 тысяч тенге. Необходимые товары мы приобрели не только для 9 детей сотрудников «Трансэнерго», но и для 5 школьников из малообеспеченных и многодетных семей Актобе, – рассказала начальник отдела кадров АО «Трансэнерго», и.о. председателя профсоюзной организации «Жолдастар» Надия Бекмеева.
У Сабилы Сундетовой полная семья, но у супруга инвалидность, он получает пособие чуть больше 20 тысяч тенге. Сама Сабила работает уборщицей. 9 лет назад они взяли опекунство над своей племянницей Жибек.
– Растим ее с младенчества. Не балуем, но нужное покупаем. Все ведь дорожает. Хорошо, что предприятие помогает, – говорит Сабила апа.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.