Где в Актобе можно бесплатно заняться фитнесом

На фото: Уличный воркаут – это любительский вид спорта, различные упражнения на турниках, брусьях и шведских стенках. || Фото предоставлено С.КРАВЧЕНКО

Моим сыновьям по 12 и 14 лет, в последнее время я часто слышу, что они хотели бы заняться спортивными тренировками. К сожалению, у меня нет денег на платные фитнесы и прочее. Решила отправить их на специальные площадки для тренировок. Слышала о них от подруг. Только не знаю, где они находятся. И хотелось бы узнать, проводят там тренировки бесплатно?

– Айшат

Ответ: – В Актобе появились спортивные воркаут-площадки. Это любительский вид спорта, различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или вообще без их использования, то есть на земле. Для актюбинцев установили такие площадки во многих точках города. Площадка есть перед «Конысом», «Мега Актобе», «Капитал Плаза», в «Юнис-Сити», Батысе-2 (НИШ), в Нур Актобе открыли воркаут-площадку 29 августа, у вокзала на ул.Кереева, у ДСК, девятая площадка будет в Батысе-2 в парке здоровья и последняя – в Жилянке, около школы №53. Никаких денег платить не надо. Главное, желание и сила воли. Возрастных ограничений нет. Но бывает мамы приходят туда с очень маленькими детьми, мешают занятиям, это может быть для них опасно. Это не детская площадка, – объяснил руководитель городского отдела спорта Евгений Гончаров.

– Сейчас активно ходят на занятия уже 40 человек, в этом году появились и девушки. Мы проводим тренировки для желающих с 18:30 в понедельник возле «Коныса», в среду у «Мега Актобе» и ЖД вокзала, в пятницу около «Капитал Плаза», – уточнил 17-летний студент Сергей Кравченко [на фото]. »