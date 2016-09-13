Сначала было слово, потом – квартира

История с квартирой для семьи с 14 детьми в Актобе произошла, можно сказать, критически-оптимистическая. Семье, которая родила 14-го ребенка и ютилась в землянке, по нашему законодательству вообще-то ничего не светило. Ну, не принято у нас таких законов, по которым детей и многодетных родителей власти должны обеспечить жильем и средствами для безбедного существования. Депутаты принимают у нас другие законы, защищающие другие интересы. А многодетной маме дают медальку, жмут руку и отправляют растить малышей на копеечное пособие. Депутату или депутатше его не хватит и на один ужин в ресторане или поход в салон красоты.

Квартиры, материнский капитал или другие блага, которые стимулировали бы наши семьи рожать побольше детей, у нас не дают. Хотя главное для страны, ее будущего и настоящего – не земля, которую наше сограждане отстаивают, а люди. И их у нас гораздо меньше, чем нужно для развития и прогресса. Заброшенные земли, опустевшие поселки, оставленные дома и квартиры, неработающие производства, дефицит образованных людей и работников во всех сферах – это то будущее, которое ждет страну, если люди будут уезжать из Казахстана и рожать мало детей. Так что мама, родившая 14-го ребенка, даже не рассчитывая на помощь государства, на самом деле реальный герой, и она сделала для будущего страны больше, чем сотни политиков вместе.

И еще. Оптимистической история не стала бы, если б доктор Владимир Авраменко не рассказал о своей пациентке журналисту «Диапазона» Альмире Алишбаевой. Альмира написала на сайт diapazon.kz, после новость о 14-м ребенке разошлась по всей стране. В Интернете поднялась волна осуждения и обсуждения, доброжелатели не стеснялись в оценках и советах. Но главное – результат.

И вывод: не стесняйтесь рассказывать журналисту о новостях. Иногда ваше слово может изменить чью-то жизнь.