Когда кот начинает гулять?

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Когда кот начинает гулять?

– У нас молодой кот, ему 6 месяцев. В последнее время стал странно себя вести, рвет обои, громко кричит. Хотя раньше никогда не шкодил, всегда ласковый и покладистый… Предполагаю, что он начал гулять. Если так, можно ли его сводить так рано?

– Ирина

– Кошки созревают индивидуально, но чаще всего они начинают гулять в 6-7 месяцев, – рассказала владелица питомника короткошерстных британских кошек Edemi la Ton Наталья Жураковская. – Хотя бывают и очень ранние кошки, которые требуют кота уже в 5 месяцев. Но сводить животных так рано ни в коем случае нельзя, котята будут недоразвитые, слабые. Молодая кошка может погибнуть при родах. Первая вязка должна быть в среднем в 1 год 2 месяца. Это касается и котов, и кошек.

Коты начинают покрикивать, могут драть обои, находятся в возбужденном состоянии. Кошки кричат, задирают хвост. Но самая основная проблема половозрелых животных – это метки. К слову, ставят метки не только коты, но и кошки. Даже приученные к лотку животные могут внезапно начать ходить в туалет куда придется. Наказывать кота или кошку бесполезно – инстинкты сильнее.

Течка у кошки непредсказуема, происходит несколько раз в год, кроме того, кошка может впадать в затяжную течку до нескольких месяцев. Коты способны к вязке круглый год. Заводчик с одним котом-«производителем» чаще всего держит в его прайде 5-7 кошек.

Я считаю, лучшее решение проблемы – стерилизация или кастрация животного. Если вы не заводчик, не стоит пополнять армию бездомных котят на улице. Ведь редко кто отслеживает судьбу каждого котенка в дальнейшем. Но даже заводчики допускают к разведению далеко не всех породистых котов и кошек.

Гормональные таблетки сильно вредят организму животного, провоцируют рост опухолей, воспалений, других заболеваний, в последующем котята могут родиться с уродствами и другими отклонениями в развитии. После операции побочных эффектов меньше. Выбирайте ветврача по рекомендациям, учитывайте, что чем меньше вмешательство в организм животного, тем быстрее оно пойдет на поправку. Не затягивайте, бывает, что взрослый кот после кастрации продолжает метить территорию. Но моча у него уже не обладает едким запахом. Оптимальное время для кастрации и стерилизации 8-10 месяцев.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Спасибо за статью.Будем знать.
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14.09.2016, 15:37
фото пользователя pcproman
pcproman
Не понимаю тех, кто отрезают своим котам яйца.
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15.09.2016, 15:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
отрезают яйца,чтобы не мяукал и не зае...ал своими криками по ночамbully
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15.09.2016, 15:25
фото пользователя Keks1
Keks1
Я в свое время тоже пожалел котэ, не повез на кастрацию. В гон он всех домашних терроризировал, все расцарапанные ходили, "Пометил" всю квартиру от пола до потолка, воняло так, что домой невозможно зайти было. В итоге, свалил куда-то и не вернулся. Альтернатива - кошки.
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15.09.2016, 15:32
фото пользователя pcproman
pcproman
У меня первый кот прожил почти 17 лет, второму 2+ года. Никаких ссак небыло и нет. А то что кот активный, то мне это больше по нраву, чем когда он как пассивный и мохнатый мешок.
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15.09.2016, 15:35
фото пользователя Малинка
Малинка
А что вы делали,чтобы он не метил?
Мне жалко своего котю кастрировать.Постараюсь не делать этого,но если он будет гнать,придется наверно.
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15.09.2016, 15:56
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