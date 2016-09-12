Артист театра танца «Искушение»: «Поклонницам к нам не подкатить»

На фото: Спектакль «Между мной и тобой» длится около 1,5 часа. Танцы передавали эмоции и душевное состояние мужчины, который расстался с любимой. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

На фото: Актюбинские зрители кричали «Браво» артистам санкт-петербургского театра танца. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Красивые полуобнажённые мужские тела, чувственная пластика, ливень на сцене, лепестки роз и самолётики, летящие в зал. Артисты санкт-петербургского театра очаровали актюбинцев и рассказали «Диапазону» о жёнах, поклонницах, необычных подарках и секретах своего успеха.

7 сентября в Актобе с единственным спектаклем об отношениях между мужчиной и женщиной выступил санкт-петербургский театр танца «Искушение». Театр танца «Искушение» гастролирует по миру с 5 спектаклями. В Актобе артисты привезли одну из первых постановок «Между мной и тобой». В своем монологе артист театра и кино Александр Миловидов озвучил переживания мужчины из-за разрыва с любимой, сомнения, тоску по ней. Со сцены он вспоминает об их отношениях то с юмором, то со злостью, размышляет и все больше понимает – любимая нужна ему. Артисты пластикой тела под чувственную музыку передавали эмоции главного героя. Много юмора, интерактив со зрителями, безупречная пластичность, эффектные номера. В зал летели самолетики и лепестки роз. В завершающих номерах на сцене полил настоящий ливень. Крики «браво» и аплодисменты не прекращались.

Сами артисты оказались приятными и открытыми людьми. Всего в коллективе 11 танцоров из разных городов, среди них мастера спорта, солисты балета, победители мировых танцевальных конкурсов. В творческом коллективе труппы все артисты постановщики и хореографы. Александр Семенов, уроженец Мурманской области, в 2013 году участвовал в украинском телешоу «Танцуют все-6», где стал финалистом, и вошел в топ-10 лучших танцоров СНГ.

– У нас такая команда, что все ребята задействованы и помимо того, что только танцуют, они в новых спектаклях ставят номера, – рассказал Александр Семенов. – Я танцевать начал лет с 5. Родители отвели в детскую танцевальную школу в коллектив народного танца. Где-то 10 лет я там оттанцевал, потом получил образование педагога-хореографа, со временем танцы стали моей профессией. В театре я танцую почти 7 лет, профессионально занимаюсь лет 11.

Артистам санкт-петербургского театра танца «Искушение» от 20 до 33 лет, кроме умения хорошо танцевать они должны хорошо выглядеть.

– Уже в 30 танцевать тяжелее, танцевать можно до 45, но это должно быть профессионально и красиво, – рассказал Александр Семенов [на фото]. – У нас много номеров с голым торсом, мы должны быть потянутыми и выглядеть на 25 лет. Поэтому следим за питанием, занимаемся спортом, ходим в солярий. Кремами мы не пользуемся, косметику, то есть грим, используем только на сцене.

К разочарованию поклонниц, сердца молодых людей заняты.

– У нас практически все ребята заняты. Есть и жены, и дети. К нам не подкатить!

Постановки театра танца «Искушение» признавались «Лучшими проектами России» три года подряд. Впечатляющий график гастролей нового театрального сезона включает города России, Швеции, Германии, США и так далее. В маршруте бывает по 24-25 городов в месяц. В Казахстане молодые люди третий раз, но в Актобе впервые. Театр танца «Искушение» был первым, кто воплотил в России шоу под дождем. За видимой легкостью исполнения номеров стоит тяжелый труд. Особенно сложно танцевать в воде, на мокром полу.

– Мы шли к этому очень долго, очень долго тренировались, чтобы на сцене не получать травм. Хотя травмы бывают. У нас были случаи, когда зрители выбегали на сцену и пытались с нами танцевать. В такие моменты нам страшно за зрителя. Многие думают, что танцевать под дождем легко, красиво. Но это сложно. Пол на сцене бывает неровный, очень скользко, нужно держать баланс, контролировать себя, делать трюковые моменты очень опасно. У меня были травмы, был надрыв связок обеих ног. Я не танцевал полгода. Другой артист разорвал ахил, ему делали операцию, он год не танцевал. Постоянно бывают вывихи. Это работа такая. Все происходит во время выступления. Профессиональный танцор должен не показывать, что ему где-то неудобно, больно. Ребята где-то прикроют, перестроятся, и ты сможешь грамотно уйти со сцены. Но для зрителя все должно быть красивым и казаться легким. Зритель должен радоваться, а не переживать за нас.

– В одном из первых моих интервью я сказал, что травмы – это ерунда. И в этот же день в спектакле «Между мной и тобой» я сломал ключицу. Было очень обидно, – улыбается артист Сергей Ковалев [на фото].

Танцор Сергей Ковалев из Санкт-Петербурга, с 4 лет занимался акробатикой, мастер спорта по акробатике, двукратный чемпион России, двукратный чемпион Северо-Западного округа, многократный чемпион Санкт-Петербурга, участник спортивно-театрализованных представлений во Франции, Швеции и Болгарии. Его заметили в Швеции и предложили работать в театре танца. В театр он попал 16-летним 10-классником, сейчас ему 24 года. Артистичному молодому человеку поклонники часто дарят его портреты.

– Нам много что дарят – алкоголь, цветы, драгоценности. Взрослая женщина в Санкт-Петербурге как-то подарила нам банки соленых огурцов и помидоров. Может быть, это была шутка, но было вкусно. Люди несут то, что хотят от души подарить. Мне часто дарят мои художественные портреты на холстах в красивых рамках. В планах создать музей, картин много, все храню. В мои лет 17-18 маленькая девочка подарила мне янтарное сердечко. Я носил его на протяжении 4-5 лет, пока оно не сломалось.

Сергей Ковалев не только артист, танцор, он еще и техник по сцене. Вместе с напарником он монтирует и демонтирует сцену.

– Мы приезжаем, кушаем на ходу, потом с Костей Морозовым делаем сцену. Два часа нас нельзя трогать. Вешаем оборудование, расстилаем линолеум, идет подключение. Дальше репетиция, подготовка, разминка. Затем спектакль, а после выступления сцену нужно убрать.

Тем не менее, Сергей Ковалев любит свою работу.

– Театр – наше все. Мы этим дышим. У нас есть возможность путешествовать, реализовывать себя, зарабатывать деньги, выплескивать эмоции, общаться с новыми людьми. Но приходится оставлять семью дома. Это самое сложное. Я женат, у меня 2-летний ребенок. Супруга работала в мюзик-холле в Питере, она преподаватель по вокалу, поет. Будет ли ребенок артистом, скорее всего, он решит сам. Ребенок в любом случае изначально будет спортсменом или танцором. Я считаю, что это основа человека, его скелет, который с детства уже построен. Дальше можно делать что хочешь, продолжать работать в офисе, на стройке, все что угодно, но ты будешь спортсменом. На своих ошибках буду строить человека. Но и по его желанию, конечно.

Как добиться успеха?

« Много заниматься, преодолевать себя, не лениться. Лень губит много людей, умов. Просто брать себя в руки и добиваться того, чего хочешь. Сейчас легко развиться, даже если проблемы со средствами. Уйма школ, педагогов, Интернет. Есть возможности, мешают нежелание и лень», – советует Сергей Ковалев.

Об эротическом шоу

« Из-за названия «Искушение» театр иногда принимают за эротическое шоу. Откуда появилось название, я не знаю, мы пытаемся его сменить. Но это уже бренд, очень сложно его поменять», – поделился Александр Семенов.