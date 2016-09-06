Ваххабитов и лагерь боевиков увидели актюбинцы в театре

На фото: Мать заставила свою дочь надеть паранджу, бабушка пыталась защитить внучку от этого. Дебютную роль в спектакле сыграла дочь художника драмтеатра 8-летняя Нурай Орынбасарова. || Фото автора

Что ждёт молодую семью, попавшую под влияние радикальных исламистов и уехавшую на джихад в Сирию, показали в актюбинском театре драмы.

В субботу, 3 сентября в драмтеатре казахская труппа представила премьеру спектакля «Кто стучится в мою дверь». Вход был свободный, в зале поставили дополнительно стулья, так как был аншлаг. Пьесу ставил режиссер-постановщик из Астаны Нурлан Жуманиязов. В спектакле продолжительностью 1 час 20 минут актеры показали историю молодой семьи, которую вовлекли в радикальное религиозное течение. Когда на сцене появилась женщина в черном одеянии, по залу прошел шепот. Героиня пьесы Гульнур сообщает родителям, что приняла новую веру и собирается на войну в Сирию. Она заставляет и свою дочку сменить наряд на такое же черное одеяние. Ребенок сопротивляется, бабушка и дедушка встают на ее защиту, но мать непреклонна, и в следующей сцене девочка появляется в парандже. Между тяжелыми для восприятия сценами автор добавил немного юмора, в дом пришли знакомые семьи, супружеская пара поет песни и делает шашу (бросают конфеты). Пьяный мужчина не узнает в женщине в черном покрывале дочь хозяев дома Гульнур. В ответ та их выгоняет.

Женщина вместе со своим супругом и дочерью улетают в Сирию, от горя ее отец умирает. В следующей сцене предстает лагерь боевиков. Мужчины с бородками и автоматами в военной форме выкрикивают «Аллах Акбар». По сцене ходит главный «террорист-покупатель», который тычет дулом автомата в своих единоверцев.

– Ужас, – шепчут зрители при виде этого лагеря боевиков.

Герои понимают, что совсем не того они ждали в Сирии.

Актеры играли с самоотдачей, так как тема была крайне актуальной для нашего общества и совсем непростой. Спектакль шел на казахском языке, но даже не владеющим им было понятно, что происходит на сцене.

Попавшего в сети радикалов мужчину играет актер казахской труппы Кадыр Куттыбаев.

– У моего героя высшее образование, он обычный человек, но попал под влияние радикального течения и уехал в Сирию. Я сам верующий человек. Репетировали мы 20 дней, очень сложно было, – рассказал Кадыр Куттыбаев.

Ужас на зрителей наводил главный «террорист-покупатель» с автоматом, его играл актер Кенес Кемалбаев.

– Оружие я в руках никогда не держал. Очень сложно было, мы боялись, что не получится донести до зрителей то, что мы хотели сказать, – рассказал «Д» Кенес Кемалбаев, – готовились, изучали, как ведут себя люди, попавшие в радикальные религиозные течения. А носить военную форму и бороду было несложно.

Маленькую дочку героини, которую мать насильно обрядила в паранджу, играла дочь художника театра 8-летняя Нурай Орынбасарова.

– На сцену она вышла впервые, не знаю, захочет ли она еще играть, но ей все понравилось. Репетировала наравне со взрослыми с утра и до вечера, – рассказал отец юной актрисы главный художник драмтеатра Айбек Орынбасаров.

У спектакля нет счастливого финала, домой семья не вернулась. В последней сцене героиня предстает перед зрителями в обычной одежде, без паранджи. В своем монологе она говорит о том, какие ужасы и какая судьба ждет тех, кто попадает в сети радикалов и решает бросить все, уехав в чужую страну.

Постановка удалась, зрители несли цветы актерам, а многие фотографировались с юной актрисой Нурай. На премьере присутствовал аким области Бердыбек Сапарбаев, сообщают, что именно по его инициативе поставили спектакль.

– Спектакль не только для молодежи, для всех возрастов, – рассказал режиссер Нурлан Жуманиязов, – потому что это может коснуться каждого. Никогда не думали, что у нас такое может произойти. Люди, завлекающие других в свои радикальные сети, не приемлют цивилизацию, одеваются не так, им нужна арабская одежда. Наши деды за язык, за свою землю, за наши обычаи боролись. А эти люди спекулируют религией. Эта тема должна волновать каждого гражданина страны.

Д: – Вы не боялись, что некоторые сцены будут жутковаты для зрителей [боевики, размахивающие автоматами. – Прим. автора]? Актюбинцы не так давно пережили теракт, у некоторых погибли близкие.

– Каждое действие должно рождать противодействие. Люди должны понять, что нельзя браться за оружие, что все надо решать в ходе полемики. Нельзя, чтобы наши люди в страхе принимали другие религии. Я все это изучал в процессе подготовки постановки, но намаз не читал.

Спектакль об опасности радикального течения намерены показывать и в районах.

Актер Кенес Кемалбаев исполнял роль злобного террориста. || Фото автора

На спектакле про ваххабитов не было пустых мест, вход был свободный. Чтобы разместить всех желающих, пришлось ставить дополнительно стулья. || Фото автора