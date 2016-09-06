Тренер из самой закрытой страны в мире: В Северной Корее жилье дают бесплатно, а продукты по талонам

На фото: Актобе. Август 2016 года. Хонг Джонг Хён обучает актюбинцев таэквондо ITF. || Фото автора

В интервью «Диапазону» мастер по таэквондо из Северной Кореи Хонг Джонг Хён рассказал, почему он приехал в Актобе, что удивило его в нашей стране и что есть общего у Казахстана и КНДР.

Актюбинская областная федерация таэквондо ITF пригласила тренера из Северной Кореи. Старший мастер Хонг Джонг Хён недавно продемонстрировал в Парке Президента искусство таэквондо, ловко разломав кирпичи. В Казахстане мастер Хён проживал в Петропавловске, Караганде и Алматы. Теперь ближайшие 5 лет он будет работать в Актобе. Он тренирует в клубе «Брюс» в Жилянке, получает зар­плату 300 тысяч тенге. В зависимости от количества детей, которые будут посещать секцию таэквондо ITF, и их достижений будет расти его зарплата. Тренер отметил, что самая большая зарплата в Северной Корее у него была 4 тысячи вон. В Казахстан он приехал с рабочей визой и первое время денег не получал.

О таэквондо. Как украли оригинал таэквондо

Мастер Хён приехал продвигать оригинальную версию таэквондо ITF. Существует много версий этого вида спорта. И только самая первая версия, созданная в Северной Корее, является оригиналом, говорит мастер Хён. Позже южнокорейцы на основе ITF придумали WTF и внедрили в олимпийскую программу. А затем появились и другие федерации GTF. Мастер Хён считает, что у Северной Кореи украли таэквондо, но основатели этого боевого искусства не запатентовали авторство, поскольку в 60-е годы в КНДР об этом мало кто знал. Зато приехав в Казахстан, северокореец удивился, что эмблему ITF присвоил некто из Караганды, и теперь без его разрешения в Казахстане даже северокорейцы не могут использовать эту эмблему на соревнованиях. Он считает, что это «абсурд, так как эмблема символизирует международную федерацию таэквондо, это как присвоить лейбл «Адидас» и заставить всех просить у тебя разрешения на его использование».

Тренер рассказал, как в КНДР относятся к успехам и неудачам спортсменов.

– Если тренер обещал государству, что возьмет 15 медалей и привез 17, то ему дают квартиру, машину, медали. А если обещал 35, а привез лишь 13, то его уволят и даже могут привлечь к общественным работам, – объясняет мастер Хонг Джонг Хён.

– Проблем в Казахстане пока много. Я, как и другие тренеры, готовим спортсменов, выращиваем, но затем они уезжают из страны и выступают за рубежом. Почему так происходит? Мне объясняли, что нет условий и спортсменам платят мало. И мне кажется, таэквондо уделяется внимания и финансирования намного меньше, чем борьбе, – рассуждает мастер Хён.

О криминале

Мастер Хён учит людей защищаться при помощи таэквондо. Бытует мнение, что в таэквондо запрещены удары руками. Мастер объясняет, что оригинальная версия создана для северокорейской армии, и это жесткий вид спорта, где разрешены удары руками. В клубе «Брюс» Хонг Джонг Хён показывал, как избежать удара ножом, и как таэквондо в оригинале поможет в криминальных ситуациях на улице.

– Самый лучший бой – это бой, который не состоялся, – говорит мастер и призывает в первую очередь избежать драки. Но если избежать не получается, то с помощью быстрых и простых движений таэквондо ITF остановить агрессора. Сам мастер во время проживания в Казахстане подвергся нападению.

– Это было в Петропавловске, я только приехал работать, – вспоминает Хён. – Когда сидел в кафе и пил воду, меня ударил неизвестный. Стеклянный стакан разбился о мою губу и порезал ее (до сих пор остался шрам). На меня напали 11 человек, я успел уложить троих. Вскоре нарушителей поймали, я попросил их отпустить. Я тогда понял, что некоторым было невыгодно, чтобы я тренировал, и меня решили напугать, чтобы я от страха уехал из города.

О правосудии. Сажают за аренду квартиры

Не секрет, что в Северной Корее очень строгие законы. Самое безобидное наказание – общественные работы. Если работник без причин не является на работу или допускает «косяки» в исполнении поручений, то он должен несколько месяцев отработать бесплатно. По словам Хёна, за опоздания на работу высчитывают из зарплаты или уменьшают количество граммов еды в талоне на продукты питания. Обсуждая более строгие проступки, мастер Хён рассказал, в каких случаях в его стране расстреливают людей.

– Расстрел применяется за совершение преступлений против государства. Если украл государственные деньги, сажают на срок от 8 лет. Если государство сказало, что за проезд в общественном транспорте нужно платить 5 копеек, то цену нельзя повышать, иначе посадят. То же самое и с такси: прибавлять цены сверху незаконно, – говорит северокорейский тренер и добавляет: – У нас образование, медицина, жилье бесплатные, поэтому сдавать квартиру в аренду запрещается, могут даже посадить за это.

– При более страшных преступлениях стреляют, – продолжает мастер Хён. – К примеру, кому-то дали 400 миллионов, чтобы он привез ракеты из Китая или России. Он привез ракету, а она не работает. Потом Северная Корея обращается к России и спрашивает, почему ракета не работает. Там отвечают: ракета стоит 200 миллионов, качественная стоит 400 миллионов. Наши удивляются: «Как? Мы же выделили 400 миллионов!» Вблизи КНДР летают американские самолеты, которые проводят учения вместе с Южной Кореей. Если бы началась война, и эта ракета за 200 миллионов не сработала бы, что было бы с нашей безопасностью? Поэтому обманувшего государство с покупкой бракованной ракеты ждет расстрел, так как это измена Родине.

– Во время Олимпиады в Рио появилось совместное фото гимнасток из Южной и Северной Кореи. В СМИ писали, что за селфи с южнокорейской девушкой ждет смертная казнь. Это правда?

– Нет, – говорит мастер. – Это западные СМИ преувеличили, они всегда хотят показать Корею в плохом свете. Если за каждое фото с южнокорейцем казнили бы, то таких казней было бы миллион и даже больше. Это все неправда.

О религии, питании и кредите

По закону в Северной Корее атеизм, но некоторые жители втайне молятся своему Богу. Если в Южной Корее больше проповедуют христианство, то в КНДР – буддизм.

– В нашей истории люди молились Будде, и это осталось и сейчас. Но население занято трудом и практически ни у кого нет времени, чтобы ходить в храмы. Возможно, верующие молятся дома, но в общественных местах такого не увидишь, – говорит Хён.

Тренер из КНДР признался, что в Казахстане для него было дикостью есть конину, так как в Корее мясо лошади не едят, но кушают собак, а собачий жир употребляют при недугах. В Казахстане мастеру Хёну понравились плов, бешбармак и дыня.

– Каждому жителю Северной Кореи ежедневно дают талон на продукты питания. Например, 100 граммов масла, 200 граммов сахара, 600 граммов риса. Хлеб в КНДР стоит 5 вон. Пенсионерам делают скидки за медали, они разные. Есть медали с изображением Сталина. Их вручают за защиту Родины и достижения в карьере, – рассказывает северокореец.

– В Южной Корее, как и в Казахстане, меня удивило, что берут кредит в банке, чтобы получить квартиру. В Южной Корее, допустим, однокомнатная квартира стоит 400 тысяч долларов, зарплата в месяц 3 тысячи долларов. Если накопить не удастся, берут кредит. И если человек умрет, то платят родные. Для нас все это чуждо. Нам квартиру дает государство бесплатно, конечно, приходится стоять в очереди, но сейчас очень много домов строят. Но мы не знаем, что такое кредит, – подчеркивает Хонг Джонг Хён.

Мастер Хён рассказывает, что в Северной Корее есть казино и увеселительные заведения, но напитки только местного производства.

– У нас нет «Кока Колы», есть похожий напиток, но его делают сами. В Северной Корее отличное пиво. К нам приезжают министры из России и говорят: «Темное пиво давайте».

Об Интернете, связи, Америке и российском обмане

Тренер из Северной Кореи ответил на вопрос, действительно ли запрещается местным жителям пользоваться Интернетом, мобильной связью.

– Есть запрет на западные сайты, потому что оттуда может прийти пропаганда Америки. Поэтому Интернет у нас внутренний. То же и со связью. Если мы будем пользоваться иностранной связью или телефонами, то западные спецслужбы могут установить прослушку. Поэтому у нас все свое или немного от Китая, – говорит Хонг Джонг Хён.

Тренер из Северной Кореи часто упоминает про «американское зло». И на вопрос о ядерном оружии КНДР мастер Хён отвечает, что оружие все-таки необходимо.

– Если два сильных тигра встречаются, то драться они не будут. Сильный нападает на слабого. Ядерное оружие у нас не для нападения, а для защиты. Южная Корея с США проводят учения возле наших территорий, но где гарантия, что под видом учения они не начнут войну? – задается вопросом северокореец.

Затрагивая тему туризма в Северной Корее, мастер Хён рассказал, в каких случаях туристам запрещают фотографировать в их стране.

– Нельзя снимать военных и военные объекты. Иногда иностранцы снимают бедных людей, но бедность в каждой стране же есть. Они снимают старых людей, которые вздремнули на лавочке во дворе, а потом говорят: «В Северной Корее повсюду пьяницы». Но такое ведь везде есть. И когда снимают только негатив и рассказывают о нем, то сложится мнение, что в КНДР все ужасно и мрачно.

– А если иностранец будет снимать и хорошее, и плохое, ему разрешат?

– Думаю, да, но будут спрашивать с какой целью. Если очернить Корею, то нет. Если иностранец снимет то, что нельзя снимать, его фотки удалят, выгонят из страны и больше не пустят, – отвечает Хонг Джонг Хён. – Как-то приезжали из России кино снимать. Они договорились с нашими, что будут снимать фильм о положительном. Проходит время, они нам показывают фильм, он действительно обо всем хорошем, что связано с Северной Кореей. Но потом наш МИД узнал, что они (российские режиссеры) сняли вторую, негативную версию фильма и его показали по всему миру, отправляли на фестивали. В Южной Корее фильм хвалили, так как там любят, когда нас очерняют.

Кстати, о фильмах. В Северной Корее любят пересматривать советские фильмы. Мастер Хён передает, что перед Новым годом по всей стране крутят «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова. Фильмы Южной Кореи и западного мира не показывают ни в одном кинотеатре КНДР.

ДОСЬЕ

Мастер Хонг Джонг Хён, 46 лет – обладатель 8-го дана (из 9), трехкратный чемпион мира: 1990 (Канада), 1992 (Корея),1994 (Малайзия).

Мастера приглашали развивать таэквондо ITF в 13 стран мира: Россия, Чехия, Германия, Финляндия, Киргизия, Узбекистан, Молдова, Малайзия, Монголия, Австрия, Канада, Южная Корея, Китай.