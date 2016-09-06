Как приучить собаку к наморднику

На фото: Примеряйте намордник собаке перед покупкой, его нельзя покупать «на глаз». Намордник не должен натирать, давить на глаза, сжимать пасть.

– Взяли щенка крупной породы. Пока он еще совсем маленький – 4 месяца. Но уже сейчас видно, что собака вырастет большой. Поэтому, как ответственные собаковладельцы, мы начали приучать его к наморднику. Но он его бойкотирует! Выходим на прогулку, стоит застегнуть на нем намордник, щенок ложится на землю и лежит… Можно хоть за лапу волочить! Приходится снимать… Что я делаю не так?



– Светлана

– Щенок капризничать может по разным причинам. Скорее всего, когда он первый раз лег, с него намордник сняли, – объясняет председатель актюбинского филиала клуба кинологов Надежда Бойко. – Поэтому теперь он ложится и ждет, когда же с него снимут намордник.

Кроме того, щенка нужно приучать к ношению намордника постепенно. Для приучивания перед прогулкой не кормите собаку, а давайте что-то вкусное щенку через намордник.

То есть предложите собаке вкусность таким образом, чтобы она сама просунула морду в намордник. Первое время даже не одевайте его, только давайте лакомство. Собака должна получить приятные ассоциации: засунул в него морду – получил лакомство. Затем давайте лакомство и застегивайте намордник на минуту-две. Постепенно увеличивайте время, надевайте намордник иногда на прогулке. Щенку нужно время, чтобы привыкнуть.

Покупайте намордник только с примеркой, нельзя покупать его «на глаз». В нем собаке должно быть удобно. Следите за тем, чтобы он не давил на глаза собаке, не натирал, не сдавливал пасть. Собака потеет через лапы и язык, поэтому у нее должна быть возможность полностью открывать пасть. В противном случае собака будет в жару задыхаться, пытаться снять намордник. Щенки растут быстро, поэтому аксессуар несколько раз придется менять.