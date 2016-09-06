Помогли детям собраться в школу

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Помогли детям собраться в школу

Школа-гимназия №9 уже не первый год помогает подготовиться к школе опекаемым детям и детям из многодетных семей. Родители и учителя приобрели им канцтовары. Всем учащимся из льготной категории раздали учебники.

Активное участие в акции «Дорога в школу» приняла предприниматель Марина Морисова. На 75 тысяч она приобрела детям школьную форму, родители выбирали ее сами в одном из ТЦ Актобе. Предприниматель Валентина Кисца уже не первый год приобретает детям из льготной категории одежду. Один из банков передал первоклашкам из многодетных семей рюкзаки со школьными принадлежностями.

Бюджет выделил деньги на приобретение спортивной формы, обуви, рубашек и блузок 12 учащимся школы.

Спасибо всем, кто оказывает благотворительную помощь, помогает нашим детям.

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