Дети Эмбы учатся в новой школе

На фото: Школа №1 Эмбы. Первый звонок дают Бибигуль Курман и Аманат Ислямов.
Второй год дети СШ №1 Эмбы учатся в новой школе. Пока ее строили, 2 года дети ютились в старом здании геологоразведочной экспедиции.
1 сентября на на первый звонок в школу пришли представители районного и горакиматов Т.Койшекенов и К.Саркулов, райОО Б. Нагыметов, ветеран школы А.Штайнерт.
Директор школы вручил грамоты отличившимся учителям, потом первый звонок дали победительница областных олимпиад Бибигуль Курман и первоклассник Аманат Ислямов.
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