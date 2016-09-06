Дети Эмбы учатся в новой школе

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Дети Эмбы учатся в новой школе

На фото: Школа №1 Эмбы. Первый звонок дают Бибигуль Курман и Аманат Ислямов.

Второй год дети СШ №1 Эмбы учатся в новой школе. Пока ее строили, 2 года дети ютились в старом здании геологоразведочной экспедиции.

1 сентября на на первый звонок в школу пришли представители районного и горакиматов Т.Койшекенов и К.Саркулов, райОО Б. Нагыметов, ветеран школы А.Штайнерт.

Директор школы вручил грамоты отличившимся учителям, потом первый звонок дали победительница областных олимпиад Бибигуль Курман и первоклассник Аманат Ислямов.

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