Добро пожаловаться

Ребёнку не нашли место в детсаду

– Летом городской отдел образования объявлял, что будут давать направления в детсад детям 2013 года рождения. Говорили, чтобы пришли 25 августа. Дочь пришла с внучкой, она родилась в сентябре 2013 года. Но место в детском саду не дали, сказали, чтобы пришла на следующий год. Дочь уже выходить из декретного отпуска хотела, а теперь не знаем, как быть. Почему сначала обещают места, а потом отказывают?

– Айжан апа

ОТВЕТ: – Наверное, эта родительница хотела отдать ребенка в детсад, в котором нет мест, – ответила и. о. начальника отдела горОО Гульжанат Бисембина, – у нас сейчас есть переполненные детсады. Заявления мы сейчас принимаем на основании вакансий в детсадах. Смотрим, где есть места, предлагаем родителям. Если эти детсады их не устраивают, то придется немного подождать. Заявления мы принимаем по адресу: ул. Алтынсарина, 2, кабинет №46. Уже вторую неделю у нас работает электронная очередь.

Когда придёт тепло

– Живу в доме 200 на улице Братьев Жубановых. В прошлом году к нам приходили из акимата, агитировали, чтобы вступили в КСК «Арайлым». Мы согласились, но я недовольна его работой. Прошлой зимой у меня в квартире было всего 12 градусов тепла. Я спала на пластиковых бутылках с горячей водой, чтобы не замерзнуть. Обещали ремонт в апреле сделать, но не сделали. Я просто боюсь не пережить еще одну такую холодную зиму. Отремонтируют ли у нас в этом году систему отопления?

– Юлия Александровна

Ответ: – Действительно, прошлую зиму в доме было холодно, – объясняет председатель КСК «Арайлым» Бибигуль Умарова, – в этом году я провела собрание с жильцами, показала им дефектный акт. Пришли к выводу, что в доме нужно полностью поменять систему отопления. Часть средств собрали с жильцов, они сами настояли на сборе денег. Купила задвижки, трубы, менять будем полностью все от элеватора до труб. Ремонт уже начали, этой зимой не должно быть холодно в доме. Я сама каждый день туда хожу, до холодов должны все успеть, пусть жильцы не волнуются.

У магазина должен быть свой контейнер

– В нашей пятиэтажке на 1-м этаже открылся большой продуктовый магазин. Рабочие из магазина бросают в контейнеры большие пустые коробки, другую упаковку от товаров. Контейнеры сразу переполняются, вокруг мусор скапливается. Должна ли у магазина быть своя мусорная площадка?

– Антон

Ответ: – Продуктовый магазин должен иметь свой контейнер для мусора, – разъяснила начальник отдела департамента по защите прав потребителей Мейрамгуль Елеуова, – он должен быть установлен на бетонном основании и огорожен с трех сторон. Работники или владельцы магазина должны следить, чтобы контейнер своевременно очищался от мусора. Для этого нужно заключить договор с организацией, занимающейся вывозом мусора. Если магазин не установит свой контейнер, то наши специалисты дают предписание об устранении нарушения. Если вовремя его не исправили, то за это выписывают штраф.

В среду, 7 сентября, с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Багдат Асылбек по телефону: 56-43-43.