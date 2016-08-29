Дедушке Валерию нужна крыша

На фото: Валерий Остробородько часто заглядывает в общественную приемную центра поддержки парализованных граждан Актобе, которой руководит Гульмира Сражова. Здесь, как он говорит, его свет в окошке. || Фото автора.

В прошлом номере «Д» было напечатано письмо бездомного инвалида Валерия Остробородько «Откровения человека из бомжатника». После публикации в редакцию пришло письмо от другого инвалида, Гульмиры Сражовой. Каждое слово в нём, как крик из глубины души. Девушка сама в 15 лет осталась инвалидом без ног и одной руки. Она предлагает всем миром помочь бездомному.

«Уважаемая редакция, я инвалид 1-й группы, – пишет Гульмира. – В нашей стране многое делается для улучшения жизни инвалидов. Но каждый раз, читая об этом, я мысленно возвращаюсь в 1988 год. Меня, 15-летнюю студентку мед­училища, в метельный вечер 8 Марта на многолюдной станции сбил и протащил встречный поезд.

В результате я оказалась в больнице с одной лишь правой рукой. Мои две ноги и левая рука остались на перроне, отсеченные. Трагедия случилась на станции Жарлы Байганинского района.

До этого мы жили в Жаргамысе. В школе этого поселка работала моя мама. Отец был председателем профкома. Был, потому что за год до трагедии со мной, в канун Нового года, он трагически погиб. На месте аварии были разбросаны новогодние подарки и игрушки, которые папа вез детям поселка на елку.

Так на мою овдовевшую и сильную мать обрушилось еще одно горе. Не буду рассказывать, как было нелегко нам, как было трудно нашей маме поднимать троих детей, один из которых остался тяжелым инвалидом. Скажу только, что восхищаюсь силой духа своей мамы и бесконечно признательна родным и близким за поддержку. Познав боль и горькое чувство потери независимости, которую дают нам наши руки, ноги, глаза, в 15 лет я вступила в другую жизнь.

В те годы не было каких-то специальных программ для детей-инвалидов. Даже инвалидная коляска была диковинкой и большим дефицитом. За долгие годы заточения в четырех стенах нашего холодного дома в поселке я успешно окончила среднюю школу на дому, много читала и надеялась лишь на лучшее. Понимая, что в селе я не смогу учиться дальше, мы переехали в Актобе. Здесь я поступила в университет, с большой охотой, добросовестно посещала все занятия. Несмотря на дождь и слякоть, мороз и сугробы, на старой, тяжелой инвалидной коляске моя мама, словно велорикша, волокла меня за несколько километров на учебу в вуз. В те годы никто инвалидов никуда не возил.

Сегодня я дипломированный специалист, работаю заведующей общественной приемной в обществе парализованных граждан, имею множество наград и горжусь своей принадлежностью к этой уважаемой организации, отдавая должное ее основателю Куралай Байменовой. Я стараюсь поддержать и помочь тем, у кого сложилась трудная жизненная ситуация. В нашей организации есть свой девиз: «Пусть каждый, кто приходит к нам, уйдет, став лучше и сильнее».

А теперь о сути моего обращения в «Диапазон». Я росла без отца и оттого очень жалею нуждающихся пожилых мужчин, ведь это чьи-то отцы! Узнав о тяжелой судьбе Валерия Остробородько, я долго думала, как ему можно помочь. Ведь даже если дедушка встанет в очередь на госжилье, ему придется ждать очень долго: в очереди состоят более 8 тысяч инвалидов.

У читателей «Диапазона» и членов нашей организации есть успешный опыт проведения акций, в результате которых мы всем миром помогали, даже приобретали жилье остронуждающимся. Благодаря таким акциям одному инвалиду купили квартиру, другой построил себе дом. Дедушке Валерию подошел бы даже дачный домик. Или на собранные деньги он мог снять себе жилье. Ведь впереди зима. Валерию Остробородько нужны лекарства, одежда. Из своей пенсии передаю ему 5 тысяч тенге, и предлагаю всем желающим присоединиться к этому. Возможно, найдутся добрые люди, которые пустят Валерия Остробородько пожить в дачный домик, за которым нужен присмотр, или возьмут его на работу с предоставлением жилья. Дедушка Валера мастер по дереву, не пьет, хозяйственный». »

Все, кто хочет помочь Валерию Остробородько, могут обращаться в редакцию по ул. Есет батыра, 99 или в общество парализованных граждан Актобе, ул. Маресьева, 4 «З», тел. 50-27-27, 50-43-26