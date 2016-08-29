Школу в Петровке продали за 165 тысяч тенге

На фото: Школу приватизировали и тут же разобрали. В Петровке осталось 8 школьников. Их автобусом возят в Шибаевскую школу за 7 км. || Фото читателя «Д»

В «Д» №33 от 17.08.16 г. было опубликовано письмо выпускников Петровской школы Алгинского района «Нашу школу в Петровке закрыли и разрушили». В нем написали, что богатую историей и любимыми учениками сельскую школу в 2004 году закрыли, сейчас от нее остались руины.

В селе Аксазды (Петровка) Ушкудукского сельского округа Алгинского района проживает 99 человек, в селе 27 домов.

В 2011 году из-за недостаточного количества учащихся Петровской основной школы райакимат был вынужден закрыть школу. С этого времени объект пустовал и с каждым годом изнашивался.

В целях бесперебойного обеспечения детей образованием райакимат организовал подвоз их автобусом марки ПАЗ в Шибаевскую среднюю школу.

Здание Петровской школы включили в перечень приватизации объектов коммунального имущества. Бывшую школу выставили на продажу путем проведения электронного аукциона через портал госреестра. Административное здание продали Бибигуль Куатовой за 165 012 тенге. В соответствии со ст. 188 ГК РК собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. »