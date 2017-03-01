Астролог и нумеролог из Актобе: Чтобы стать богатым и успешным, мужчина должен знать один секрет

На фото: Хиромант Руслан Тулегенов уверяет, что по руке можно узнать о чертах характера и особенностях человека, а также о его судьбе. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

О своих вещих снах и необычном хобби рассказал актюбинский астролог, хиромант и нумеролог Руслан Утегенов.

25-летний Руслан Утегенов родился в Атырау, а с 3 лет живет в Актобе. По словам молодого актюбинца, у него три образования. Два высших – международные отношения и нефтегазовое дело, и одно среднеспециальное – бух­учет. Есть и свой малый бизнес. И все бы ничего, только вот хобби актюбинца весьма необычное. Руслан интересуется астрологией, изучает нумерологию и занимается хиромантией.

– Астрология есть западная и ведическая, – рассказывает Руслан. – Ведическая более конкретная, но с ней сложно работать, нужно много учиться. А западная астрология проще. Есть специальная программа, которая создает натальную карту – это персональный гороскоп, психологический портрет субъекта, который строится на времени и месте рождения человека. Натальная карта показывает сильные и слабые стороны человека, состояние его здоровья, отношения.

Как астролог Руслан дал несколько советов читателям «Д».

– Если мужчина хочет быть успешным, богатым и иметь хороший статус, он обязан, в первую очередь, любить женщину. На протяжении всей жизни он должен элементарно дарить подарки, цветы, оказывать внимание, говорить комплименты, относиться с уважением к женскому полу. Это может быть мама, сестра, бабушка, жена, любимая девушка, потому что любая женская натура идет под влиянием планеты Венера. А это планета любви, процветания. Таким образом, у мужчины будет богатая, успешная и долгая жизнь.

С помощью нумерологии Руслан Утегенов узнает числа судьбы, жизни или даты, когда можно выйти замуж и что сулит вам этот год.

– У некоторых людей развито шестое чувство, им снятся вещие сны, – уверяет хиромант Руслан Утегенов. – Но нужно трудиться, чтобы его развить, нужен толчок для его проявления. В раннем детстве я потерял самого дорогого человека – маму. Мне было 9 лет. Тогда у меня и обострилась интуиция. Воспитывали меня бабушка и две тети. Со временем я стал изучать нумерологию, хиромантию и таким образом развивать свое шестое чувство.

Как рассказывает актюбинский хиромант, девушки чаще обращаются к нему, чтобы узнать о замужестве, количестве детей и переезде. В общем, увидеть свою карту жизни. Мужчин же интересуют карьера, деньги и успех. Часто это госслужащие, которые не любят афишировать себя.

– Политическая работа не вечна, и они это понимают, – добавляет Руслан.

Как объясняет Руслан, хиромантия – это гадание по кожному рельефу ладоней, холмам на ладони и внешнему виду руки. По руке можно узнать о чертах характера и особенностях человека, а также о его судьбе, уверяет хиромант.

– У казахов есть поверье, что когда волки нападают на человека, они никогда не трогают ладони и пятки человека, – рассказывает Утегенов. – Они считаются священными. Не зря именно там делают, к примеру, иглоукалывание. С помощью линий на ладонях человека можно узнать, что его ждет в будущем, его качества и прочее. Мудрецы древности неспроста советовали во время знакомства обращать внимание на руки. Они веровали, что в человеке нет печатей, которые нельзя прочесть. Всегда найдется знающий человек, который расскажет, что Творец начертал на ладонях.

По словам Руслана, на левой ладони отпечатана некая программа судьбы, а на правой – реализация запланированных судьбой событий. Для левшей наоборот. Поэтому о стопроцентной предопределенности говорить неуместно. Вы никогда не сможете найти две одинаковые ладони. Даже у одного человека руки отличаются.

Один из советов Руслана Утегенова: никогда не рассказывать о своих снах, как хороших, так и не очень.

– Хорошие сны лучше не рассказывать, так как ваш слушатель, может быть, и не специально, но «заберет» этот сон себе. Вы можете плыть на яхте во сне, у вас много денег или вы летите на частном самолете – знать это всем не нужно. Плохие сны же могут растолковать не в вашу пользу. С вещими снами все иначе. Мне часто снятся вещие сны, с раннего детства. Я не обращал внимания на это. Недавно мне приснилось, что падает самолет на дома. Крики, шум. Боялся, что это произойдет в Актобе. Через неделю узнал, что в Киргизии упал самолет.

Актюбинский нумеролог предлагает узнать, что вам приготовил этот год:

Пример: 17.09 (день рождения и месяц) + 2017 (текущий год) = 1+7+9+2+1+7=27=2+7=9

Значения:

1 – год новых начинаний, хорош для бизнеса и амбиций

2 – можно смело строить отношения, партнерские отношения

3 – в этом году есть возможность расти творчески, подходить ко всему с креативом

4 – стабильность, надежность, год хорош для покупки и заключения брака

5 – перемены, переезд, начинать новый проект, работу и путешествие

6 – год хорош для женитьбы и замужества, есть возможность изменить личную жизнь

7 – духовный рост, саморазвитие

8 – богатство, удача и деньги

9 – завершение всех начатых дел, все, что вы заслужили, будет вознаграждением