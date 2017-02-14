В Актобе выбрали первую красавицу среди 10 мам

На фото: На сцену конкурсантки выходили в разных нарядах, рассказывали стихи о себе, танцевали. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Первой красавицей на конкурсе «Миссис Актобе-2017» стала мама двух детей, визажист Айгерим Касбаева.

Больше месяца 10 молодых мам готовились к конкурсу «Миссис Актобе-2017». Они сочиняли стихи про себя и свою семью, учились ходить по подиуму, танцевать и петь. И все это в перерывах между своими основными обязанностями матери и супруги. Организаторами конкурса в этом году стали руководительница модельного агентства Анастасия Соболь и обладатель титула «Миссис Актобе-2016» Мадина Муратова. В перерывах между выступлениями молодых мам зрителей развлекал ее детский танцевальный коллектив «Мега Старс».

Финал конкурса прошел 12 февраля в филармонии, в зрительном зале не было свободных мест. Молодые мамы предстали на сцене в разных образах и нарядах. Самым трогательным был этап конкурса «Семейный выход». Здесь миссис должны были показать свою семью в полном составе. И, конечно же, в финале все девушки прошлись по сцене в свадебных нарядах. Зрители были в восторге. Главную корону конкурса в этом году завоевала визажист Айгерим Касбаева, мама 6-летнего Ерасыла и 4-летней Аягоз. Перед зрителями она станцевала зажигательный танец под композицию «Mambo №5».

– Стих мне помогала сочинить бабушка, танец мой, авторский, – рассказала Миссис Актобе-2017 Айгерим Касбаева. – Готовилась к конкурсу я на репетициях, дома и в салоне между визитами клиентов. Муж впервые увидел меня танцующей на сцене, сказал, что гордится. Конечно, победить хотела, но все равно главный титул стал неожиданностью, я даже расплакалась на сцене. Знаете, женщина никогда не должна сидеть дома сложа руки. Можно найти массу увлечений. Я увлеклась рукоделием, делала браслеты из камней, ободки, разные украшения. Потом пошла на курсы по наращиванию ресниц. Сейчас работаю в салоне. В мечтах у меня открыть свой собственный салон красоты. Я бы назвала его «Айрахат». В названии первые буквы моего имени и моего мужа Рахата.

Первой вице-Миссис стала Анель Жапарова. У Анель двое детей,

– Мои близкие настояли, чтобы я пошла на этот конкурс, – говорит Анель. – Подошла старшая дочь Амелия и стала почти слезно просить, чтобы я участвовала в нем, она узнала, что там будут в свадебных платьях. Ну как тут откажешь! Было безумно интересно прожить эти полтора месяца репетиций. Конкуренции не чувствовалось, это был словно парад красивых и успешных женщин. Какой мой рецепт семейного счастья? В семье должно быть понимание, терпение, уважение и, конечно, любовь. Самое главное, что может сделать папа для своих детей, – это любить их маму. Женщинам надо не так много: чтобы близкие были рядом и муж любил. И будем тогда порхать, как бабочки, и кушать готовить успевать, и в конкурсах участвовать.

Анель почти не смотрит телевизор и много читает. Ее любимая книга «Материнская любовь» А. Некрасова. Младшей дочери Анель Софии всего 7 месяцев.

2-й вице-Миссис стала хореограф Меруерт Айгараева. Меруерт руководитель шоу-балета «Фрески», человек творческий. В одном номере с ней выступили маленькие танцовщицы из ее коллектива. Женщина призналась, что сама хотела бы стать организатором «Миссис Актобе». Сыну Меруерт исполнился 1 год.

– Секрет успеха любой женщины – это выбрать любимую профессию и выйти замуж за любимого человека. Мне это удалось, – рассказала Меруерт. – Мой муж Кайрат видео- и фотооператор, творческий человек. Он меня поддерживает во всем. Мы даже песню приготовили на конкурс, но она не подошла. А еще для моего сына Тамирхана это был первый выход на сцену.

В этом году на конкурсе не было номинации Миссис зрительских симпатий. Ее заменила номинация Миссис Инстаграм. Победительницу определили по количеству «лайков». Больше всех их набрала Динара Изтлеуова, она и стала Миссис Инстаграм. Динара в детсаду учит малышей английскому языку. Ее участие в конкурсе было под угрозой срыва. В разгар репетиций заболела младшая дочь Айару. Неделю Динара с малышкой провели в больнице. Но все обошлось, Динара вышла на сцену. Она выступала первой. Для одного номера специально заказала шикарное платье в национальном стиле из Астаны.

– Очень хотелось выделиться. Все держали до последнего в секрете свои номера, – рассказала Динара Изтлеуова, – я выбрала казахский танец, хотела через этот мини-клип показать материнскую любовь и заботу. Эти репетиции, конкурс очень разнообразили мой быт. Мой муж сначала не одобрил участие в конкурсе, говорил, что я для него и так первая. Но потом поддержал меня и даже делал семейные слайды на конкурс. Сидел с детьми, пока я ходила на репетиции. Это очень хорошая поддер­жка была.

Также Динара стала обладательницей титула Миссис Грация.

Все участницы получили титулы в разных номинациях, денежные сертификаты и подарки от спонсоров. Но, как признались конкурсантки, главное для них, что они получили возможность показать, что они не только матери и жены, но еще и талантливые, красивые и умные женщины.

Все конкурсантки стали призерами в различных номинациях

Миссис Актобе 2017 – Айгерим КАСБАЕВА

1-я Вице-Миссис - Анель ЖАПАРОВА

2-я Вице-Миссис - Меруерт АЙГАРАЕВА

Миссис Инстаграм и Миссис Грация –Динара ИЗТЛЕУОВА

Миссис Обаяние –Гульнур НИЕТАЛИНА

Миссис Оригинальность – Айгерим ЖУНУСОВА

Миссис Талант – Асель САРКУЛОВА

Миссис Фотомодель–Индира АЛБАКОВА

Миссис Улыбка – Ботагоз БЕКИТОВА

Миссис Доброта – Джамиля БАРБОСЫНОВА

Миссис Актобе 2017 Айгерим Касбаева

1-я Вице-Миссис - Анель Жапарова

2-я Вице-Миссис -Меруерт Айгараева

В конкурсе «Семейный выход» участницы выводили на сцену своих детей и мужей. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Меруерт Айгараева устроила настоящее танцевальное шоу, в котором обыграла ситуации из жизни. || Фото Владимира ЗОБЕНКО