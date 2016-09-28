Актюбинская педагогическая поэма

На фото: Александр Константинович Курбанов вспоминал, что в 60-х годах на идею о школе юных летчиков его натолкнула заметка в газете, которую прочитали его подшефные, 5-классники 16-й школы в походе на привале. || Фото из личного архива автора





На фото:70-е годы. Актюбинские старшеклассники юные летчики идут на свой первый прыжок с парашютом. || Фото из личного архива

На фото: Школа юных летчиков в Актюбинске открылась в 1969 году, на 6 лет раньше, чем авиационное училище. Первые ученики занимались в подвале пятиэтажки. Не было никакой базы для ее открытия, ничего, кроме гигантского энтузиазма основателя. || Фото из личного архива

Первый главный редактор газеты «Диапазон» Глеб Чугунов написал новую книгу. О нашем городе 70-х годов прошлого века, о своём детстве, о школе юных лётчиков и о людях, которые сыграли самую важную роль в жизни и становлении актюбинских мальчишек того времени. Один из главных таких людей – «шеф», основатель и до этого года постоянный руко водитель школы юных лётчиков Александр Курбанов. Сегодня мы начинаем публикацию повести. Надеемся опубликовать её полностью в газете «Диапазон». Читайте. Знайте. Вспоминайте.

Вместо предисловия.

Как же все начиналось, шеф?

Он и на седьмом десятке по-прежнему энергичен, неугомонен, словоохотлив. С авантюрным блеском в глазах. Я позвонил ему, приехав в Актобе, поздним вечером. И только когда в трубке зазвучали длинные гудки, вспомнил о приличиях. Но отступать уже было некуда. Ведь первой по традиции к телефону подойдет супруга. Она знает всех его воспитанников. Тех, кто еще учится или недавно закончил школу, она узнает по голосу. А тех, кто давно покинули альма-матер, она все равно помнит. По именам. И меня она обязательно узнает. Даже через 30 лет. Даже если назвать только фамилию. Так заведено в этой семье.

– Здравствуйте, Маргарита Ивановна! Курсант Чугунов беспокоит. Извините за поздний звонок – так получилось. Мне бы Александра Константиновича услышать…

– Здравствуй, Глебушка! Ничего страшного – он еще не ложился. Сейчас подойдет.

– Да, здравствуй, батенька! А я уж думал, совсем забыл Курбанова – не едет, не пишет, не звонит. Конечно, увидимся! Подходи сейчас к моему дому, я буду ждать у подъезда.

Учитель всегда рад своему ученику. Наверное, это аксиома педагогики. Но дело сейчас не в теории, не в основополагающих принципах учительского труда и, конечно же, не в формальностях. Мы обнялись, и инициативу по привычке он сразу захватил в свои руки. После многочисленных вопросов, ответов и воспоминаний наконец-то перешли к делу:

– Где собираетесь праздновать юбилей школы?

– Торжественное собрание проведем во Дворце пионеров, точнее, школьников.

– Хорошо, но я же все-таки у вас журналист. Давайте напишем статью. О том, как все начиналось. Как же оно начиналось, шеф?

– Статью начнем, наверно, как обычно: в день рождения комсомола, 29 октября 1969 года по инициативе горкома комсомола на базе авиапредприятия была открыта Актюбинская школа юных летчиков…

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Слово «авиация» пришло в наш язык от латинского «аvis» – птица. Человека с незапамятных времен поражала способность живых существ находиться без видимой опоры в воздухе. А чтобы выяснить, где и когда в нашей стране зародилась мысль о создании самолета, то для этого нужно обратиться к истории актюбинского края. Ведь именно здесь первый создатель самолета, капитан-лейтенант (впоследствии контр-адмирал) российского флота Александр Можайский в 1855 году, находясь в составе оренбургской экспедиции, в Мугоджарах наблюдал за полетом орла. Удивляясь его невероятной способности без особых усилий часами парить на больших высотах, используя восходящие воздушные потоки, часто встречающиеся в горной местности. Мысль о полете с тех пор много лет не давала покоя Александру Федоровичу. Но только выйдя в отставку, в 1881-м он узаконил свои намерения – зарегистрировал патент на первый в мире аэроплан. А потом за свой счет построил самолет с двумя паровыми двигателями, сумевший оторваться от земли в 1882 году в окрестностях Санкт-Петербурга. Причем это событие всемирного масштаба произошло на 20 лет раньше, чем первые полеты американцев – братьев Уилбура и Орвила Райт, признанных за рубежом родоначальниками авиации.

Можно вспомнить и о таком любопытном факте, что в Актюбинске родился Николай Кузнецов (1911-1995) – главный конструктор серийных советских авиадвигателей знаменитой марки «НК», которыми оснащались самолеты Ан-22, Ту-154, Ил-62 и другие.

Памятна наша земля и тем, что в 1937 году геройским экипажем Марины Расковой, Валентины Гризодубовой и Полины Осипенко на самолете «Родина» по маршруту Москва–Актюбинск был установлен один из мировых рекордов дальности полета.

В качестве примера, продолжающего небесную краеведческую хронику, можно взять и такой: с 1940 года в Актюбинске активно готовила пилотов авиашкола гражданского воздушного флота, где в 1942-43 годы трудился летчиком-инструктором будущий министр гражданской авиации СССР (с 1970 по 1987) Борис Бугаев (1923-2007).

Самой природой в наши края была заложена такая вот географическая особенность, способствующая появлению и развитию авиации, – условия бескрайних степей. Богатых на ветры – предмет опоры самолета на взлете, и равнины – наиболее пригодные для его посадок. Однако, несмотря на целую серию столь заметных событий, связанных с авиационной историей земли актюбинской, мы сегодня, читатель, начнем проводить исторические параллели с несколько иной точки отсчета. Задавшись целью отследить, как именно зарождается любовь к птичьим полетам в юных сердцах.

Массовый исход молодежи в авиацию в нашей стране на небосклоне ХХ века отмечался дважды: на заре авиации – в 30-х годах и в 60-е – после первого полета человека в космос. А если вспомнить, где и когда зародились мысли о создании школ юных летчиков-космонавтов, то начинать отсчет нужно уже с лета 1961 года. В августе того знаменательного года Юрий Гагарин навестил в г. Гжатске родителей. Побывал он и в родной школе. Как впоследствии вспоминала мама космонавта, Анна Тимофеевна, в книге «Память сердца», первая мысль о создании кружка «Школа юных космонавтов» пришла школьному учителю Гагарина – Льву Михайловичу Беспалову. О чем он не преминул поделиться со знаменитым своим воспитанником. Юрий Алексеевич горячо поддержал его идею и даже первым записался в новый кружок. Эта провинциальная новость моментально разнеслась по стране: первый космонавт немало страдал от своей известности – каждый его шаг сразу же становился темой для журналистов. И, конечно же, у наставника Гагарина нашлись последователи, которые пошли дальше – начали создавать уже не просто кружки, а даже небольшие учебные заведения!

Первой в стране была открыта Оренбургская школа юных космонавтов, созданная в 1963 году на базе военного училища летчиков, которое окончил Юрий Алексеевич. Космическая тематика тогда будоражила мир. А мы в освоении космоса опередили США почти на год! В мае-июле 1961-го первые американские астронавты Алан Шепард и Вирджил Гриссом выполняли пока еще только суборбитальные полеты продолжительностью 15-16 минут. Советские же космонавты с 12 апреля, после полуторачасового полета Гагарина, прочно «застолбили» за собой околоземное пространство и облетали земной шар, раз за разом устанавливая новые рекорды продолжительности пребывания человека в космосе. 26 августа первого года космонавтики Герман Титов на «Востоке-2» летал уже 25 часов 18 минут!

В феврале 1962-го наконец-то и американцы запустили Джона Гленна на «Меркурии» в орбитальный полет продолжительностью 4 часа 55 минут. 24 мая это достижение превзошел другой их соотечественник, Малькольм Карпентер, увеличив продолжительность полета на минуту.

А между тем, СССР 11 августа запускает космонавта-3 Андрияна Николаева уже на 94 часа 25 минут! Днем позже в космос на «Востоке-4» поднимается Павел Попович. Два советских космических корабля сближаются на орбите до расстояния в 6 километров!

14 июня 1963 года с Байконура стартует совет­ский космонавт-5 Валерий Быковский, установив очередной рекорд продолжительности полета – 119 часов 6 минут. Окончательное превосходство СССР в темпах освоения космоса венчает полет ярославской ткачихи Валентины Терешковой, которая стартовала через два дня, 16 июня. В то время, как у главного политического соперника Страны Советов – США –первая женщина, Салли Райд, в космос полетит лишь 20 лет спустя.

Эйфория космонавтики становится поводом для создания в стране новых школ юных космонавтов. Такие школы для восторженных сердец открыты при Качинском (Волгоград), Сызранском военных училищах летчиков и во многих других местах. Пусть все это считается босоногим детством, и никто из выпускников этих школ, скорее всего, никогда не побывает в космосе, но какой громадный общественный резонанс от этих начинаний!

Актюбинская школа юных летчиков создана позже и далеко не в наилучших условиях. Поэтому говорить об инициативе горкома комсомола, как и о базе авиапредприятия, наверное, не совсем правильно. А посему будем правдивы: инициатива создания школы принадлежит исключительно одному Александру Курбанову. Тогда, в далеком 1969-м, 23-летнему парню из рабочего коллектива Актюбинского завода хромовых соединений. Что же предшествовало открытию школы? Увы, то время отмечено трагическими вехами отечественной космонавтики.

14 января 1966 года на 60-м году жизни умер самый засекреченный гражданин Страны Советов – главный конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. На его здоровье сказались многие годы самоотверженной научной деятельности. А еще 6 лет (1938-1944) пребывания в «местах не столь отдаленных». С клеймом врага народа.

24 апреля 1967 года, возвращаясь с околоземной орбиты, трагически погиб космонавт Владимир Комаров. Его гибель была обусловлена авральной подготовкой к полету – мы по-прежнему штурмовали космос, как главную политическую программу конкуренции СССР в мировом сообществе. Не считаясь ни с реальными сроками, ни с безопасностью лучших своих сограждан. Убийственный удар о землю произошел вследствие отказа парашютной системы спускаемого аппарата.

27 марта 1968 года в тренировочном полете, на самолете МиГ-15УТИ (учебно-тренировочный истребитель) вместе с опытнейшим фронтовым летчиком Героем Советского Союза полковником Владимиром Серегиным погиб первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин.

Но идеалиста Сашу Курбанова в его педагогических притязаниях не останавливают печальные мысли. Потому, что он – человек активной жизненной позиции. Не увиливающий от общественных нагрузок. Комсомол ему поручает заниматься с детьми – 5-классниками подшефной школы №16. И он, конечно же, не считает возможным противиться. Летом пошел с ними в загородный поход. На привале выбрали полянку, стали разворачивать домашние узелки с продуктами. Одному из мальчишек родители завернули их в «Пионерскую правду». Ну а пацаны – народ любознательный. Почитали за едой смятую газетку. А там заметка про Оренбургскую школу юных космонавтов имени Ю.А.Гагарина. И показали ее своему наставнику: вот бы у нас такую школу открыть! Александр Курбанов всегда отличался юношеским максимализмом. Что тогда, в 23 года, что сегодня, на седьмом десятке лет. Не задумавшись, он уверенно заявил:

– А почему бы и нет? И мы у себя такую школу откроем!

Однако до реализации намеченных планов – как до Луны. Ведь романтика космических стартов тем временем в стране понемногу улеглась. Поскольку авиация и космос – неизменные спутники высокого риска. Что доказано новейшей историей. К тому же, кто такой этот комсомолец Курбанов? Человек, не имеющий никакого отношения к авиации. Прошедший срочную службу в ракетных войсках. В Оренбурге открытие школы юных космонавтов инициировали однокашники самого Гагарина. Руководить школой там взялся, ни больше ни меньше, Герой Советского Союза подполковник Василий Климов (1917-1979). К тому же создана Оренбургская школа на базе прославленного высшего военного авиационного училища летчиков имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Ивана Полбина (1905-1945). А у нас такого учебного заведения пока нет. Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации будет открыто только через 6 лет (!). И о его открытии в городе пока никто даже не подозревает. Есть, конечно, довольно большое авиапредприятие. Но оно призвано решать не учебные, а производственные задачи. Безусловно, для аппаратчиков из городского комитета комсомола доводы Александра Курбанова вполне убедительны. Однако не стоит забывать о том, что горком комсомола – не только актив актюбинской молодежи, но и… весьма забюрокраченная политическая структура. В которой скептически отнеслись к идее организации школы юных космонавтов. Но Курбанов уже не мог отступить от своего замысла – решил преодолеть административный барьер путем, попахивающим откровенным авантюризмом: попросил знакомую машинист­ку напечатать объявления о наборе старшеклассников в Актюбинскую школу юных летчиков. И расклеил их в кинотеатрах города. Ну а адресом школы обозначил городской комитет комсомола! А как иначе? Ведь разговоры о создании школы юных космонавтов в горкоме велись. И прямо отказать ему комсомольские деятели побоялись. К тому же он набирает ребят только в школу юных летчиков. Ведь своего космонавта, образца для подражания, в Актюбинске пока еще нет.

Время показало – космонавтика, производная от авиации, по-прежнему занимает честолюбивые помыслы горожан. Подтверждением сему стала настоящая осада горкома толпами желающих! Отказать в деле организации школы Курбанову теперь было просто немыслимо. Это означало бы подмочить репутацию городского комсомола. Что, как известно, чревато. Орг­выводами вышестоящих инстанций. »

Начало. Продолжение следует