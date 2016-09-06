Актюбинцы рисуют на теле драконов и цветы

На фото: Арбат в центральном парке. Художница Наталья Скуратович. Такой рисунок хной держится от 1,5 до 2 недель, все зависит от самого человека. В любой момент при желании рисунок можно смыть. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Об этом рассказала «Д» актюбинская художница и мастер по росписи хной Наталья Скуратович.

С открытием Арбата в Актобе каждый желающий может попробовать на себе технику росписи на теле. Именно таким творчеством занимается уроженка нашего города Наталья Скуратович. Мастерица училась в школе №4, в 1992 году закончила вуз им.Абая, какое-то время работала в университете учителем по изо, затем модельером. После возвращения в Актобе Наталья пошла работать во Дворец школьников.

– С детьми интересно работать. Но в свободное время, которого у учителя очень мало, я стараюсь работать творчески. Еще в студенческие годы я старалась выразиться творчески: сшила себе двоечку из вельвета четырех цветов, силуэт нашла в модном журнале. В Алматы все смотрели мне вслед. Сшила себе штаны в полосочку, рюкзаки мастерила. Агрессии тогда не было, люди заинтересованно смотрели. И как-то приехала в Актобе, сбрила себе висок, а волосы были длинные. Так даже в магазине покупатели перешептывались между собой. Мама с детства поощряла мое самовыражение, она и тогда ничего не сказала. Оказалось, сестрам втихую говорила, чтобы они даже не думали сбривать волосы, как я, – смеется Наталья Скуратович.

Необычные люди ее восхищают, признается Наталья. Особенно, когда видишь неординарных бабушек!

– Я поддерживаю необычных, нестандартных людей, которые умеют самовыражаться с помощью искусства и творчества. Я не знаю, почему многие люди относятся к этому негативно. Может, из зависти, а кто-то просто критичен даже к обычным вещам. Но жизнь надо украшать, а не жить по шаблону. Конечно, мешать другим не надо. Если соседке, которая не принимает твою необычную внешность, сделать какое-то доброе дело, то она посмотрит на тебя с другой стороны, – уверяет актюбинская художница.

Художник – разноплановый человек, у него всегда есть несколько хобби. Наталья отчасти ремесленник, любит живопись, графику, мастерит из полимерной глины украшения и рисует на теле хной.

– Полимерная глина – современный пластичный материал для лепки [из нее обычно делают украшения, скульптуры, куклы и др. – Прим. автора]. Сейчас из нее может любой что-то смастерить, было бы желание. Делается легко: нужно слепить форму, запечь ее и с помощью фурнитуры собрать. Можно комбинировать цвета, добавлять золотые, серебряные оттенки. Она очень легкая, можно носить на праздниках. Занимаюсь этим четыре года.

Как выяснилось, актюбинцев интересует роспись хной на теле, во время интервью в парке к мастерице подошли две девушки, желающие украсить себя рисунком.

– Сейчас я делаю роспись на теле хной, эта техника называется «мехенди». Техника пришла из Индии, где женщины украшали свое тело рисунками, они имели и символическое значение: защита, оберег, богатство, здоровье, – объясняет Наталья Скуратович, актюбинская художница и преподаватель. – Держится такой рисунок от 1,5 до 2 недель, в любой момент при желании рисунок можно смыть. Рисую я давно, но хной года три. Татуировку мало кто решается сделать, а хна временная, поэтому ее с удовольствием и дети делают. Большинство людей делают рисунки хной на руках, а кто-то желает имитацию тату: на ногах, плече, шее и на груди. Больше всего актюбинцев привлекают цветочные рисунки. Но бывает, что человек выбирает что-то необычное: изображение дракона, ловца снов или тигра.

«Мехенди» – это роспись хной, которая держится 2-3 недели. Актюбинцы чаще всего делают рисунки цветов, драконов и тигров. || Фото предоставлено Натальей СКУРАТОВИЧ