﻿ Для гостиницы «Шератон» ищут управляющего, для «Космоса» – нормального инвестора

На фото: 18 июля 2017 года. Гостиница «Шератон» в центре Актобе. Отель построен, теперь ищут управляющего, также сообщили, что идут работы на 9-м этаже здания. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В прошлом номере «Диапазон» писал про вечные стройки Актобе. Журналист поинтересовался у главы области и руководителя архстройконтроля, почему затягивается строительство и сдача больших объектов в Актобе. Глава области заявил, что ждёт скорейшего открытия гостиниц, так как, по его мнению, в городе нет нормальных условий для проживания иностранцев.

Первым делом власти вспоминают про долгострой в районе аэропорта – строительство гостиничного комплекса на ул. Красина, 49. Заказчик Ажибаева, подрядчик ТОО «УНР-371».

– Когда едешь в сторону аэропорта, видишь долгострой по Бокенбая. Сколько лет стоял? Сейчас по решению суда заставили сдвинуться с мертвой точки, – сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

Как сообщили в управлении ГАСК, объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

Многих жителей микрорайона Нур Актобе интересовало, что за здание с козырьком строилось напротив их домов, да так и не достроилось. В управлении ГАСК сообщили, что с 2017 года объект передан в городской бюджет. Здание достраивают. Генподрядчик – ТОО «Рустал». Планируют закончить в этом году.

Изначально заказчиком этого строитель­ства был комитет по делам строительства. Хотели построить центр энергоэффективности. Проект затормозился.

– Идея центра энергоэффективности хорошая – экономить электричество, газ, – заметил Сапарбаев. – Начали строить, но оставили и ушли в 2014 году. В 2015 году мы начали разбираться, подключили всех и хозяев нашли. Теперь мы этот центр энергоэффективности забрали на свой баланс.

Кроме энергоэффективности, у данного здания будут и другие предназначения.

– На первом этаже этого здания будет центр оказания услуг населению. На втором этаже – управление резервным центром во время кризисных ситуаций. А на третьем этаже – центр по вопросам ЖКХ, – рассказал о планах аким города Ильяс Испанов.

В прошлом номере глава управления ГАСК Бердияр Примбетов рассказал, что по долгострою гостиницы «Космос» ищут инвесторов. – Сейчас по «Космосу» идут судебные разбирательства, мы ждем решения, – прокомментировал Бердыбек Сапарбаев. – Потом объект отдадут банку. С банком будем вести переговоры, чтобы объект продали нормальному человеку. Нам не нужно, чтобы в центре города был недостроенный объект.

Кроме недостроеных, есть и проекты, которые сданы в эксплуатацию, но до сих пор не открыты официально. Например гостиница «Шератон».

– «Шератон» строил наш Самат (предприниматель Урмагамбетов – по информации forbes.kz). Брал кредит в «Цесна Банке». Не вернул и миллиардная сумма долга. Они разбирались и долги отдали «Цесна Банку». Теперь с «Цесна Банком» ведем переговоры. Туда нужен хороший управляющий. Это пятизвездочная гостиница, чтобы потом не возникали штрафные санк­ции. Сейчас они вроде нашли его. Мы сами заинтересованы, так как, когда в город приезжают иностранцы, негде им жить, нигде нет нормальных условий для проживания. Поэтому, я думаю, «Шератон» в ближайшее время будет введен в эксплуатацию.

Открытие «Шератона» было запланировано на 2013 год. По плану в гостинице должно быть 177 номеров, круглосуточные рестораны, эксклюзивные рестораны с авторской кухней и бары, в том числе, с панорамным видом на город. Сообщалось, что в отеле будут современные конференц-площади с залом для торжеств, фирменный СПА-центр и крытый бассейн.

Уточнение

В «Диапазоне» от 13.07.2017 в публикациях «Для гостиницы «Космос» и других вечных строек ищут инвесторов» и «За нарушения строительных норм в Актобе оштрафовали на 23 миллиона» имя руководителя управления ГАСК Примбетова следует читать как Бердияр.