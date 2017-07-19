﻿ Специалисты из Астаны и Москвы ищут средство борьбы с вонью в Актобе

Специалисты из Астаны и Москвы ищут средство борьбы с вонью в Актобе

Автор:
Специалисты из Астаны и Москвы ищут средство борьбы с вонью в Актобе

Каждый год власти Актобе пытаются улучшить экологическую ситуацию: найти источник вони и устранить его. Однако зловония не становится меньше, а жители Шанхая, Жилгородка, 8 микрорайона и других районов жалуются на отравляющий запах всё чаще.

На совещании в акимате обсуждали методы борьбы с вонью. Некоторые из них, по словам акима города Ильяса Испанова, оказались неэффективными, поэтому необходимы новые.

– По данным «Казгидромета», в прошлом году было установлено более 6 200 фактов загрязнения, – выступил с докладом Жаксыгали Иманкулов [на фото], руководитель департамента экологии области. – Размер выбросов за 2016 год был 13 500 тонн. 93,5% дают восемь предприятий: АЗФ, Актобе ТЭЦ, АЗХС, «Стройдеталь», «Батыс Даму Жол», «Актобе нефтепереработка», «Южпромснаб» и другие. В этот список добавился АРБЗ, уровень загрязнения увеличился. Неорганическую пыль в атмосферу выбрасывают более 20 предприятий по выпуску стройматериалов.

Как сказал аким города, предприятия не предоставили свои планы по уменьшению выбросов, а некоторые не явились на совещание.

– Где «Казхром»? Надо направить письмо их руководителю и в прокуратуру. На совещания не приходят, план не предоставляют. Актюбинский завод нефтяного оборудования есть? Нет. ЖБИ-25? Есть? «Батыс Даму Жол»? Тоже нет? Нужно принять меры или останавливать предприятия. Есть другие методы воздействия, – сказал аким города.

Глава управления природных ресурсов области Нуржан Аккул сказал, что в этом году им не хватило питомников, чтобы высадить зеленый пояс вокруг города, и пообещал сделать его следующем году.

– Шесть постов «Казгидромета» (на ул.Есет батыра, 109А, Рыскулова, 4Г и Жанкожа батыра – автоматизированные посты, на ул. Ломоносова, на Белинском и в Авиагородке – ручные) определяют около 9 компонентов: пыль, диоксид серы, диоксид азота, хром, оксид углерода, сероводород, формальдегид, сульфаты, аммиак. Предельно допустимая концентрация у нас выходит только по сероводороду. В этом году наибольшее превышение ПДК было 29,94. Высоким загрязнением считается от 10 ПДК, от 20 – это уже экстремальное загрязнение. От 20 и выше у нас ежемесячно бывает. За полугодие мы выявили 96 фактов только по сероводороду, – сказала Дания Канымкулова [на фото], техник-химик филиала РГП «Казгидромет». – Я живу на ул. Рыскулова, там этот запах всегда. Особенно после 6 часов вечера, и на ул.Пожарского, и на Тургенева, где «Нур Отан», там всегда бывают запахи.

Глава города сказал, что сейчас уже принимают 13 из 16 запланированных мер борьбы с вонью. Среди них реконструкция КОС «Акбулака» и строительство 3 канализационных сливных станций в Кирпичном, на 41-м разъезда и в промзоне.

Проблема и в том, что в наши канализационные сети вместе с бытовыми поступают промышленные стоки, а это катализатор для образования сероводорода.

От российской компании акимат ждет предложения по установке «мокрого барьера» на КОС. Это устройство автоматической дозировки концентрата, система подачи и подготовки воды на очистных сооружениях. Это позволит снизить интенсивность запаха на 70%, заверили в горакимате.

Кроме того, в Актобе пригласили опытных специалистов из Москвы и Астаны, чтобы они нашли дополнительные источники зловония, а также пути устранения неприятного запаха. Представители компаний посетили канализационные очистные сооружения, насосные станции. До 20 июля они должны предоставить свои рекомендации по устранению вони.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
22.07.2017, 01:54
  
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
05.07.2017, 13:43
  
Хочешь жить в чистом городе и дышать свежим воздухом – начни с себя 3
28.06.2017, 14:48
  
В Актобе сажают ели, дубы и сосны. От карагачей решили избавляться 7
13.06.2017, 18:42
  
Почему актюбинцы дышат вонючим воздухом 15
07.06.2017, 23:36
  
Берёзу спилили, потому что специалист перепутал её с карагачом 11
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (7):
Сортировать:
фото пользователя pcproman
pcproman
КОС Акбулака надо полностью реконструировать, модернизировать, а не всякие "мокрые барьеры" устанавливать. Или так и будем отравлять реку Илек говном??? Надо не симптомы болезни устранять, а причину.
Ответить
20.07.2017, 05:08
фото пользователя logovaldis
logovaldis
"– Где «Казхром»? Надо направить письмо их руководителю и в прокуратуру. На совещания не приходят, план не предоставляют. Актюбинский завод нефтяного оборудования есть? Нет. ЖБИ-25? Есть? «Батыс Даму Жол»? Тоже нет? Нужно принять меры или останавливать предприятия. Есть другие методы воздействия, – сказал аким города."

Опять демагогия? Если бы хотели прийти - они бы пришли, а так знают, что штраф копеечный заплатят и дальше будут загрязнять, потому что вы попробуйте Казхром тронуть, он же как памятник, у него хозяева даже не в Казахстане живут, какое им дело до какого-то Актобе?
Ответить
20.07.2017, 09:56
фото пользователя Legolas
Legolas
Ну Казхром точно никто не сможет остановить...
Кто такой местный акимчик против Машкевича и Ко...

Дожились... из Астаны и Москвы должны помочь разобраться нам с собственной вонью...
Ответить
20.07.2017, 16:34
фото пользователя Pacific
Pacific
А воз и ныне там
Ответить
20.07.2017, 16:53
фото пользователя krasna_devica
krasna_devica
Надо нашу вонь рекламировать,типа полезная она!а чего-в санаториях за ванны сероводородные люди бабки платят,а у нас ингаляции шикарные и даром!
Ответить
20.07.2017, 17:57
фото пользователя Pacific
Pacific
вот вот, какие мы неблагодарные. нам бесплатно дают подышать полезным сероводородом, а мы еще и жалуемся.
Ответить
20.07.2017, 18:03
фото пользователя Legolas
Legolas
krasna_devica

winkwinklol

Типа чтоб справиться с анархией надо её возглавить... wink
Ответить
21.07.2017, 11:31
Последние новости раздела
Для гостиницы «Шератон» ищут управляющего, для «Космоса» – нормального инвестора 6
Для гостиницы «Космос» и других вечных строек ищут инвесторов 2
Какие заводы открыли в Актобе ко Дню столицы 2
За нарушения строительных норм в Актобе оштрафовали на 23 миллиона
В Актобе не хватает полицейских 3
В Актобе сажают ели, дубы и сосны. От карагачей решили избавляться 7
Семья из 12 человек может потерять дом после кредита в «Сбербанке» 32
Третий год актюбинские крестьяне бьются за миллионы по госпрограмме
​Тенговые депозиты стали популярнее
​Актюбинцы покупают меньше долларов, но больше евро
Loading...