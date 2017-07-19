﻿ Специалисты из Астаны и Москвы ищут средство борьбы с вонью в Актобе

Каждый год власти Актобе пытаются улучшить экологическую ситуацию: найти источник вони и устранить его. Однако зловония не становится меньше, а жители Шанхая, Жилгородка, 8 микрорайона и других районов жалуются на отравляющий запах всё чаще.

На совещании в акимате обсуждали методы борьбы с вонью. Некоторые из них, по словам акима города Ильяса Испанова, оказались неэффективными, поэтому необходимы новые.

– По данным «Казгидромета», в прошлом году было установлено более 6 200 фактов загрязнения, – выступил с докладом Жаксыгали Иманкулов [на фото], руководитель департамента экологии области. – Размер выбросов за 2016 год был 13 500 тонн. 93,5% дают восемь предприятий: АЗФ, Актобе ТЭЦ, АЗХС, «Стройдеталь», «Батыс Даму Жол», «Актобе нефтепереработка», «Южпромснаб» и другие. В этот список добавился АРБЗ, уровень загрязнения увеличился. Неорганическую пыль в атмосферу выбрасывают более 20 предприятий по выпуску стройматериалов.

Как сказал аким города, предприятия не предоставили свои планы по уменьшению выбросов, а некоторые не явились на совещание.

– Где «Казхром»? Надо направить письмо их руководителю и в прокуратуру. На совещания не приходят, план не предоставляют. Актюбинский завод нефтяного оборудования есть? Нет. ЖБИ-25? Есть? «Батыс Даму Жол»? Тоже нет? Нужно принять меры или останавливать предприятия. Есть другие методы воздействия, – сказал аким города.

Глава управления природных ресурсов области Нуржан Аккул сказал, что в этом году им не хватило питомников, чтобы высадить зеленый пояс вокруг города, и пообещал сделать его следующем году.

– Шесть постов «Казгидромета» (на ул.Есет батыра, 109А, Рыскулова, 4Г и Жанкожа батыра – автоматизированные посты, на ул. Ломоносова, на Белинском и в Авиагородке – ручные) определяют около 9 компонентов: пыль, диоксид серы, диоксид азота, хром, оксид углерода, сероводород, формальдегид, сульфаты, аммиак. Предельно допустимая концентрация у нас выходит только по сероводороду. В этом году наибольшее превышение ПДК было 29,94. Высоким загрязнением считается от 10 ПДК, от 20 – это уже экстремальное загрязнение. От 20 и выше у нас ежемесячно бывает. За полугодие мы выявили 96 фактов только по сероводороду, – сказала Дания Канымкулова [на фото], техник-химик филиала РГП «Казгидромет». – Я живу на ул. Рыскулова, там этот запах всегда. Особенно после 6 часов вечера, и на ул.Пожарского, и на Тургенева, где «Нур Отан», там всегда бывают запахи.

Глава города сказал, что сейчас уже принимают 13 из 16 запланированных мер борьбы с вонью. Среди них реконструкция КОС «Акбулака» и строительство 3 канализационных сливных станций в Кирпичном, на 41-м разъезда и в промзоне.

Проблема и в том, что в наши канализационные сети вместе с бытовыми поступают промышленные стоки, а это катализатор для образования сероводорода.

От российской компании акимат ждет предложения по установке «мокрого барьера» на КОС. Это устройство автоматической дозировки концентрата, система подачи и подготовки воды на очистных сооружениях. Это позволит снизить интенсивность запаха на 70%, заверили в горакимате.

Кроме того, в Актобе пригласили опытных специалистов из Москвы и Астаны, чтобы они нашли дополнительные источники зловония, а также пути устранения неприятного запаха. Представители компаний посетили канализационные очистные сооружения, насосные станции. До 20 июля они должны предоставить свои рекомендации по устранению вони.