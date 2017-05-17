Власти предлагают жильё в кредит сроком на 15 лет

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Власти предлагают жильё в кредит сроком на 15 лет

Директор Актюбинского филиала «Жилстройсбер-банка» Бауыржан Жуаспаев рассказал, по каким критериям будет проходить конкурс и когда вручат ключи от жилья.

По государственной программе «Нурлы Жер» сейчас рассматривают очередников, подавших заявления на участки под ИЖС в 2006 году. Список очередников на получение земли для ИЖС земельный комитет обещает опубликовать в СМИ. Пока земельные участки к выдаче не готовы, проводятся коммуникации (газ, вода, электричество).

Площадь жилых домов, которые можно будет купить через «Жил­стройсбербанк», от 121 до 151 квадратного метра. Жилье будет покупаться через «ЖССБ» в кредит на 15 лет. На брифинге сообщили, что с момента начала этой программы за консультацией обратились более 500 очередников, из них 127 подали заявления на приобретение домов.

В отделе земельных отношений пояснили, что участвовать в программе «Нурлы Жер» не обязательно, если очередник ожидает свою очередь на получение 10 соток земли на бесплатной основе.

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